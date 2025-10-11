彰化產業低調卻是隱形冠軍 縣府專書說奮鬥故事

彰化縣有水五金、織襪、自行車與輪胎等重要產業，不乏「隱形冠軍」，彰化縣政府發行專書，收錄在地重要產業奮鬥故事，除讓更多人認識，也象徵將產業智慧傳承下一代。

彰縣府今天在彰化國際展覽中心舉行「彰化智造：從產業傳承到永續之路」新書發表會，彰化縣長王惠美出席表示，彰化很有料，只是過去太低調，國際舞台上很多人說Made in Taiwan（台灣製造），其中很多是Made in Changhuan（彰化製造），透過這本書呈現給更多人知道。

她說，外界多認為彰化產業以傳統為主，實際上很多產業不斷蛻變，許多老闆腳踏實地打拚事業，每項產業都有奮鬥故事、每項零件製造都是維繫整體工業運作重要關鍵，如密封元件在機械、車輛與工業設備中，小巧卻不可或缺，確保機械精密運轉與產業安全。

王惠美說，彰化產業從水五金到織襪、自行車零組件到橡膠輪胎，每個產業默默守護台灣，協助世界運轉；彰化產業不張揚，卻影響世界，被稱為「隱形冠軍」，只是多數人不知道，這本書故事精彩，希望民眾閱讀，也相信「彰化製造」可持續在世界舞台發光發熱。

彰縣府經濟暨綠能發展處表示，這本書收錄鹿港鎮頂番婆水五金、社頭鄉織襪、和美鎮織帶、員林市及大村鄉自行車與輪胎等產業聚落故事，這些產業雖不像高科技產業耀眼，卻深深扎根在地，持續影響台灣、國際產業脈動，展現彰化產業韌性價值。