台灣設計展已湧44萬人潮！潮派鹿港音樂祭將加派接駁車疏運

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
2025台灣設計展熱點活動「潮派鹿港」音樂祭，今（11日）及12日在鹿港體育場登場，共邀請26組超人氣樂團開唱，將邀請玖壹壹、盧廣仲等大咖藝人表演，今天上午即有大批民眾到場，搶占觀賞有利位置。圖／彰化縣政府提供
2025台灣設計展在彰化，昨天雙十連假首日登場，縣府統計3大展區連試營運的總參觀人數突破44萬人次，不少民眾反映接駁車不足，加上今天及明天在鹿港體育場的「潮派鹿港音樂祭」預期吸引50萬人潮，彰化縣政府已連繫客運公司加派車輛接送及連繫調度，以免遊客久候。

2025台灣設計展熱點活動「潮派鹿港」音樂祭，今（11日）及12日在鹿港體育場登場，共邀請26組超人氣樂團開唱，從上午11時起唱到晚間9時40分，今天有人氣樂團怕胖團PAPUN BAND、芒果醬Mango Jump 、溫蒂漫步等樂團演出，由本土天團玖壹壹壓軸，今天上午即有大批民眾頂著大太陽大排長龍。

明天則金曲樂團美秀集團、TRASH、麋先生MIXER、無妄合作社等樂團，再由三金得主盧廣仲壓軸，更邀請來自日本愛知縣的 SpecialThanks 跨海參演，讓樂迷朋友能享受跨國界的音樂饗宴。

在台灣設計展首日，由於適逢國慶連假第一天，三大展區都湧進大量遊客，不僅各周邊停車場爆滿，搭接駁車也久候多時，讓民眾多所抱怨。

針對今天及明天的「潮派鹿港」音樂祭，交通處表示，自駕民眾可將車輛停放在鹿東停車場或台灣玻璃觀光工廠停車場，再轉乘「鹿東接駁線」或「彰濱接駁線」入市區，輕鬆避開壅塞路段，安心暢遊「潮派鹿港」與各展館。

為確保音樂祭活動結束後人車安全分流，縣府已規劃完善動線，請民眾配合現場工作人員指引，往彰化車站方向的觀眾可依指引由體育場北側出口步行離場，順向分流前往彰化車站方向，至於鹿東停車場與台玻停車場方向則將採二次分流機制，由體育場南側拱門東、西兩側出口分別導引前往鹿東及台玻停車場。　

2025台灣設計展在彰化，以「彰化行」為主題，從彰化市到鹿港、再到南彰化，展期從10日國慶日到26日共17天，跨起國慶及光復節連假，縣府統計參觀人數到昨天已湧進44萬人次，預期會帶進更多遊客。

彰化縣長王惠美表示，攻略2025彰化設計展最佳的方法就是下載「彰化行」APP，內容有完整的交通資訊，並詳細介紹如何利用設計展接駁專車及公共運輸工具前往各展區，減少市區壅塞，假日期間自行開車民眾前往各接駁站停車場。

針對三大展區，縣府建議民眾多利用接駁，彰化展區可利用「台化接駁站停車場」停車後，轉乘「高鐵台中站－台化－美術館線」接駁車前往展館；彰南展區在停放於怡心園停車場及展覽中心後方停車場，步行或轉乘展區接駁抵達；鹿港展區可將車輛停放在鹿東停車場或台灣玻璃觀光工廠停車場，再轉乘「鹿東接駁線」或「彰濱接駁線」入市區。

彰化行官方APP上線免費下載智慧導覽　https://www.chcg.gov.tw/ch2/newsdetail.aspx?bull_id=418072&utm_source=website&utm_medium=list&utm_campaign=news01

2025台灣設計展熱點活動「潮派鹿港」音樂祭，今（11日）及12日在鹿港體育場登場，共邀請包括26組超人氣樂團開唱，今晚壓軸的是本土天團玖壹壹，明晚則是三金得主盧廣仲等大卡司陣容，民眾充滿期待。圖／彰化縣政府提供
2025台灣設計展熱點活動「潮派鹿港」音樂祭，今（11日）及12日在鹿港體育場登場，共邀請26組超人氣樂團開唱，將邀請玖壹壹、盧廣仲等大咖藝人表演，今天上午即有大批民眾到場，搶占觀賞有利位置。圖／彰化縣政府提供
