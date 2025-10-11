「2025搖滾台中」今起連嗨2天免費聽！國內外逾50組樂團輪番開唱

「2025搖滾台中」今天起連2天，在圓滿戶外劇場與文心森林公園熱血飆唱，邀金曲歌王HUSH、美秀集團、超人氣老王樂隊、雙金得主洪佩瑜、日本超人氣樂團Cody・Lee（李）等國內外逾50組超豪華卡司連番開唱，開放民眾免費參加，就是要嗨翻台中。

台中市新聞局長欒治誼說，「搖滾台中」邁入第18年，是全台最具代表的免費音樂祭之一。今年更是匯集台、日、韓、港、泰、新加坡等地樂團輪番開唱，並與日本富士搖滾音樂祭「ROOKIE A GO-GO」舞台獨家合作，展現台中與國際音樂能量的連結。

美秀集團表示，第3次登上搖滾台中的舞台，今年準備的每一首歌曲都是樂迷們最想聽到的歌，歡迎到現場一起大聲合唱、期待再次一起把現場炸開。

HUSH表示，歡迎酷哥辣妹穿著自己最喜歡的音樂節服裝在台下跳舞擁抱，他已經準備就緒，這次會準備辣到流汗、辣到哭的歌單，「希望台下的觀眾想搖擺就搖擺、想哭想笑就盡情做自己！」「搖滾精神是對所有事情保持懷疑與假設，然後辯證」。

芒果醬Mango Jump表示，這是第4次來到搖滾台中，「去年第一次站上圓滿劇場，現場超級壯觀，從那之後就一直很期待可以再到圓滿劇場演出」，對於台中的燒肉、火鍋更是念念不忘，期待能好好大快朵頤。更承諾樂迷：「我們會帶很多東西送給大家！免費的！大家一定都用得到（應該）！」