「2025搖滾台中」今起連嗨2天免費聽！國內外逾50組樂團輪番開唱
「2025搖滾台中」今天起連2天，在圓滿戶外劇場與文心森林公園熱血飆唱，邀金曲歌王HUSH、美秀集團、超人氣老王樂隊、雙金得主洪佩瑜、日本超人氣樂團Cody・Lee（李）等國內外逾50組超豪華卡司連番開唱，開放民眾免費參加，就是要嗨翻台中。
台中市新聞局長欒治誼說，「搖滾台中」邁入第18年，是全台最具代表的免費音樂祭之一。今年更是匯集台、日、韓、港、泰、新加坡等地樂團輪番開唱，並與日本富士搖滾音樂祭「ROOKIE A GO-GO」舞台獨家合作，展現台中與國際音樂能量的連結。
美秀集團表示，第3次登上搖滾台中的舞台，今年準備的每一首歌曲都是樂迷們最想聽到的歌，歡迎到現場一起大聲合唱、期待再次一起把現場炸開。
HUSH表示，歡迎酷哥辣妹穿著自己最喜歡的音樂節服裝在台下跳舞擁抱，他已經準備就緒，這次會準備辣到流汗、辣到哭的歌單，「希望台下的觀眾想搖擺就搖擺、想哭想笑就盡情做自己！」「搖滾精神是對所有事情保持懷疑與假設，然後辯證」。
芒果醬Mango Jump表示，這是第4次來到搖滾台中，「去年第一次站上圓滿劇場，現場超級壯觀，從那之後就一直很期待可以再到圓滿劇場演出」，對於台中的燒肉、火鍋更是念念不忘，期待能好好大快朵頤。更承諾樂迷：「我們會帶很多東西送給大家！免費的！大家一定都用得到（應該）！」
新聞局說明，今年活動設置4個舞台，超過50組樂團輪番演出，帶來多元風格演出，讓樂迷感受不同音樂風格交織的音樂能量，一起感受音樂熱力，讓城市與樂迷共同 ROCK！搖滾台中再次與日本富士搖滾音樂祭「ROOKIE A GO-GO」舞台合作，邀請多組備受矚目的日本新秀樂團來台演出，包括 HOME、ANORAK!、SATOH、眞名子新等，將最前線的音樂能量帶到台中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言