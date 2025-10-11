梧棲浩天宮大庄媽北港進香今回鑾 清水警動員百名警力護駕

梧棲浩天宮大庄媽北港進香遶境活動今天上午圓滿回鑾，進香隊伍自10月5日出發後，先步行至沙鹿玉皇殿，向地位最高的玉皇大帝「請旨」，表達敬意，接著徒步前往雲林縣北港的朝天宮進香，來回徒步約 250多公里，上午10時45分許，大庄媽神轎北上回鑾抵達台中市沙鹿區斗潭路與向上路陸橋下時，清水分局動員約100名警力正式接手護轎任務。

梧棲浩天宮大庄媽北港進香，同樣是中部盛大的媽祖徒步進香活動，已被列為台中市文化資產，與大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮和彰化南瑤宮的進香並列，進香隊伍10月5日出發後，先步行至沙鹿玉皇殿，向地位最高的玉皇大帝「請旨」，表達敬意，接著徒步前往雲林縣北港的朝天宮進香，來回徒步約 250多公里，在北港朝天宮進行「刈火」儀式，將北港朝天宮的香火引回本宮，象徵香火傳承。。

大庄浩天宮北港進香活動，有著百年以上的香路歷史，10月11日今天回鑾台中時，會在中堡五十三庄的各宮廟前來接香，其中梧棲一帶特有的「跑大轎」是極具特色的行禮方式，轎班人員會扛著神轎奔跑以示對媽祖的尊敬，今天傍晚最終安座浩天宮，不僅展現對媽祖的虔誠信仰，也強烈凝聚了庄頭社區的情感。

為確保信眾安全及交通順暢，清水分局分局長鄭鴻文親自率隊完成交接儀式後，動員近百名警力全程護駕，負責沿途護轎安全維護及疏導交通等任務，為擴大防詐騙、識詐騙宣導效益，警方特別透過浩天宮廣播車沿線播報，向民眾宣導等預防犯罪觀念。