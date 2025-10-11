快訊

潮派鹿港音樂祭今登場！玖壹壹、盧廣仲領銜26組樂團 連嗨2天

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
2025台灣設計展熱點活動「潮派鹿港」音樂祭，今（11日）及12日在鹿港體育場登場，共邀請26組超人氣樂團開唱，今晚壓軸的是本土天團玖壹壹，明晚則是三金得主盧廣仲等大卡司陣容，民眾充滿期待。圖／彰化縣政府提供
2025台灣設計展熱點活動「潮派鹿港」音樂祭，今（11日）及12日在鹿港體育場登場，共邀請26組超人氣樂團開唱，今晚壓軸的是本土天團玖壹壹，明晚則是三金得主盧廣仲等大卡司陣容，讓民眾充滿期待。

彰化縣政府表示，「潮派鹿港」音樂祭，卡司陣容星光熠熠，今天及明天都從上午11時起唱到晚間9時40分，今天有人氣樂團怕胖團PAPUN BAND、芒果醬Mango Jump 、溫蒂漫步等樂團演出，由本土天團玖壹壹壓軸。

明天則金曲樂團美秀集團、TRASH、麋先生MIXER、無妄合作社等樂團，再由三金得主盧廣仲壓軸，更邀請來自日本愛知縣的 SpecialThanks 跨海參演，讓樂迷朋友能享受跨國界的音樂饗宴。

「潮派鹿港」音樂祭在鹿港體育場點燃之後，本月18 日、19 日移師至彰化八卦山大佛下開唱，此場次除了有眠氣Hypersomnia、打倒三明治、羊米人、伯爵白、核果人NUTS 等人氣樂團外，更有全國樂團徵選入選的優質樂團共同開唱 ，要帶給樂迷朋友一場在大佛底下聽團的音樂盛宴，為避免造成塞車，建議民眾多搭免費接駁車到場 。 更多資訊請詳見潮派鹿港IG

彰化縣政府表示，為期17天的2025台灣設計展展期從10月10日到26日，設計展主題「彰化行」將彰化比喻為一個百年大企業 ，旗下規劃了三大展區、15 個主題「分行」，跨越四個鄉鎮市，包括「彰化總行」、「人人百貨」、「冠軍行」、「田尾行」等，呈現彰化產業不同階段的發展、設計跨界整合的成果，以及商圈改造。

專屬導覽APP「彰化行」已在 App Store 及 Google Play 雙平台上架，展區導覽、展覽資訊、交通接駁與活動推薦等多項功能，全面開放民眾免費下載使用。相關資訊可搜尋：　

彰化行android：https://www.2025changhuahang.com/android

彰化行ios：https://www.2025changhuahang.com/iOS　

2025台灣設計展熱點活動「潮派鹿港」音樂祭，今（11日）及12日在鹿港體育場登場，共邀請26組超人氣樂團開唱，今晚壓軸的是本土天團玖壹壹，明晚則是三金得主盧廣仲等大卡司陣容，民眾充滿期待。圖／彰化縣政府提供

