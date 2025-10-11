彰化溪湖提案鎮代選區重劃 鎮代會否決

2026年九合一選舉還有一年多，彰化縣基層選舉已加緊布局。溪湖鎮公所申請重劃下屆鎮民代表選舉區，遭鎮代會否決；而彰化市、員林市與伸港鄉則因人口變化，部分選區須調整席次，相關公告預定於12月24日發布實施。

溪湖鎮現分東、西、南三大選區，共有12名鎮代，分別為東區4席、西區5席、南區3席。近年因產業與居住環境變化，南區人口減少，西區因新建案與交通便利而人口增加。依規定，西區鎮代應增1席、南區減1席。鎮公所申請重劃選區，提報鎮代會審議。

鎮代會討論後，以3票贊成、7票反對否決提案。縣選委會依「公職人員選舉罷免法」規定，考量人口分布及地理環境，決定維持現行選區劃分，但依人口數重新計算席次：西區增至6席、南區減為2席、東區4席不變。

地方人士指出，溪湖鎮代藍營略占優勢，若依公所版本調整選區，可能使綠營在部分選區勝出，被視為鎮公所有意為下屆鎮長與縣長選舉布局，削弱藍營基層勢力。最終遭鎮代會擋下，也讓藍營得以維持監督優勢。

彰化市、員林市與伸港鄉的民代表選區，也因人口增減將同步調整。員林市競爭激烈，地方人士預估仍有利泛藍陣營，若席次重新分配得宜，將牽動下屆縣議員、市長選戰布局。

本屆鄉、鎮、市民代表任期將於明年12月25日屆滿。彰化縣選舉委員會將依規定提前一年公告，預計在12月24日前公布最新選區與席次調整方案。