快訊

川普社媒發文 暗示可能不去南韓「川習會」

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化溪湖提案鎮代選區重劃 鎮代會否決

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣溪湖鎮公所提出重新劃分鎮代會選舉區，被鎮代會打回票。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮公所提出重新劃分鎮代會選舉區，被鎮代會打回票。記者簡慧珍／攝影

2026年九合一選舉還有一年多，彰化縣基層選舉已加緊布局。溪湖鎮公所申請重劃下屆鎮民代表選舉區，遭鎮代會否決；而彰化市、員林市與伸港鄉則因人口變化，部分選區須調整席次，相關公告預定於12月24日發布實施。

溪湖鎮現分東、西、南三大選區，共有12名鎮代，分別為東區4席、西區5席、南區3席。近年因產業與居住環境變化，南區人口減少，西區因新建案與交通便利而人口增加。依規定，西區鎮代應增1席、南區減1席。鎮公所申請重劃選區，提報鎮代會審議。

鎮代會討論後，以3票贊成、7票反對否決提案。縣選委會依「公職人員選舉罷免法」規定，考量人口分布及地理環境，決定維持現行選區劃分，但依人口數重新計算席次：西區增至6席、南區減為2席、東區4席不變。

地方人士指出，溪湖鎮代藍營略占優勢，若依公所版本調整選區，可能使綠營在部分選區勝出，被視為鎮公所有意為下屆鎮長與縣長選舉布局，削弱藍營基層勢力。最終遭鎮代會擋下，也讓藍營得以維持監督優勢。

彰化市、員林市與伸港鄉的民代表選區，也因人口增減將同步調整。員林市競爭激烈，地方人士預估仍有利泛藍陣營，若席次重新分配得宜，將牽動下屆縣議員、市長選戰布局。

本屆鄉、鎮、市民代表任期將於明年12月25日屆滿。彰化縣選舉委員會將依規定提前一年公告，預計在12月24日前公布最新選區與席次調整方案。

延伸閱讀

首度結合彰化在地農友 泰山Cheers氣泡水推出限定風味

台灣設計展彰化登場 停車場車滿出來...集章體驗排長龍

墨西哥國會暫緩審議加徵關稅提案 延到11月再說

關稅影響...國慶連假整周排休 彰化仍有千人減班休息

相關新聞

彰化溪湖提案鎮代選區重劃 鎮代會否決

2026年九合一選舉還有一年多，彰化縣基層選舉已加緊布局。溪湖鎮公所申請重劃下屆鎮民代表選舉區，遭鎮代會否決；而彰化市、...

地方采風／鈴蘭通封街散步 重現台中舊城風華

台中舊城區近年隨商業中心轉移而逐漸沒落，中城再生文化協會為讓舊城重現風華，自2019年起舉辦「鈴蘭通散步納涼會」，結合市...

彰化永靖四合一重陽節大會 鄉長直指白金婚、鑽石婚有3要件

再個半個多月就是重陽節，彰化縣永靖鄉公所今舉辦四合一重陽節表揚活動，5對結褵70年白金婚夫婦、33對結婚60年鑽石婚夫婦...

泥巴田拔河成泥人！彰化溪州泥巴大戰 明打泥巴躲避球

一年一度彰化縣「溪州提拔泥」泥巴大戰今、明兩天歡樂開打。今上午表揚全縣芭樂評鑑獲勝的芭樂達人，下午泥巴拔河的選手在拉扯間...

影／攝影愛好者一早搶卡位 國慶焰火最佳拍攝點在「這」

114年國慶焰火在南投市貓羅溪畔登場，南投縣政府臉書在九月焰火試放時公布各地觀賞點畫面，有一張照片引起網友熱鬧討論，該處...

塞爆了！國慶焰火還沒放 南投市區被車海包圍「比跨年還難卡位」

國慶焰火還沒放，南投已被車海包圍！今晚在南投貓羅溪畔登場的國慶焰火，吸引大批遊客湧入南投市，今下午起南投主要幹道車陣綿延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。