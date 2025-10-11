快訊

川普社媒發文 暗示可能不去南韓「川習會」

聽新聞
0:00 / 0:00

地方采風／鈴蘭通封街散步 重現台中舊城風華

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
「鈴蘭通散步納涼會」每年封街舉辦，有各類型市集，還有扮裝遊行。圖／中城再生文化協會提供
「鈴蘭通散步納涼會」每年封街舉辦，有各類型市集，還有扮裝遊行。圖／中城再生文化協會提供

台中舊城區近年隨商業中心轉移而逐漸沒落，中城再生文化協會為讓舊城重現風華，自2019年起舉辦「鈴蘭通散步納涼會」，結合市集、音樂與遊行，讓歷史街區重新熱鬧起來，去年吸引10萬人造訪，成為中區年度盛事。

「鈴蘭通」是台中中山路日治時期舊稱，因街道設有鈴蘭花造型路燈而得名，象徵繁榮與熱鬧。中山路曾是台中最繁華的商業街，也是城市發展的起點。中城再生文化協會理事長繁運隆指出，舊城區擁有豐富歷史脈絡，希望透過活動讓民眾重新走進街區，感受中區昔日風華。

繁運隆說，今年「鈴蘭通散步納涼會」預計10月25、26日舉行，從去年的9個主題市集擴增為12個，並保留最受歡迎的扮裝遊行與啤酒節，邀民眾在秋夜裡散步、聽音樂，體驗舊城新活力。

活動舉辦時間選在10月24日前後，紀念1908年縱貫鐵路通車。繁運隆表示，當年台中火車站啟用後，帶動周邊成為台灣重要貨物集散地與商業中心，讓台中從小聚落發展為現今的第二大城，別具意義。

他也坦言，每年最頭痛的仍是經費問題。市府每年補助約10萬元，中央則提供80萬至100萬元，但活動規模不斷擴大，兩天花費動輒3至4百萬元，其餘經費只得向企業與民間募款支應。

繁運隆說，雖然籌辦辛苦，但看到人潮湧回舊城、店家重新開門營業，就覺得一切值得。他希望「鈴蘭通散步納涼會」不只是節慶活動，更成為串起台中歷史記憶與文化再生的城市節點。

延伸閱讀

新北萬里幼兒園歡慶國慶日 閱兵看表演上街遊行

騎警隊國慶將遊行表演 新北：風采展現城市榮耀

台灣森巴遊行盛事！夢想嘉年華將在汐止登場 國內外藝術團體歡樂踩街

謠傳家樂福苗栗店結束營業 中區公關：沒有閉店計畫

相關新聞

彰化溪湖提案鎮代選區重劃 鎮代會否決

2026年九合一選舉還有一年多，彰化縣基層選舉已加緊布局。溪湖鎮公所申請重劃下屆鎮民代表選舉區，遭鎮代會否決；而彰化市、...

地方采風／鈴蘭通封街散步 重現台中舊城風華

台中舊城區近年隨商業中心轉移而逐漸沒落，中城再生文化協會為讓舊城重現風華，自2019年起舉辦「鈴蘭通散步納涼會」，結合市...

彰化永靖四合一重陽節大會 鄉長直指白金婚、鑽石婚有3要件

再個半個多月就是重陽節，彰化縣永靖鄉公所今舉辦四合一重陽節表揚活動，5對結褵70年白金婚夫婦、33對結婚60年鑽石婚夫婦...

泥巴田拔河成泥人！彰化溪州泥巴大戰 明打泥巴躲避球

一年一度彰化縣「溪州提拔泥」泥巴大戰今、明兩天歡樂開打。今上午表揚全縣芭樂評鑑獲勝的芭樂達人，下午泥巴拔河的選手在拉扯間...

影／攝影愛好者一早搶卡位 國慶焰火最佳拍攝點在「這」

114年國慶焰火在南投市貓羅溪畔登場，南投縣政府臉書在九月焰火試放時公布各地觀賞點畫面，有一張照片引起網友熱鬧討論，該處...

塞爆了！國慶焰火還沒放 南投市區被車海包圍「比跨年還難卡位」

國慶焰火還沒放，南投已被車海包圍！今晚在南投貓羅溪畔登場的國慶焰火，吸引大批遊客湧入南投市，今下午起南投主要幹道車陣綿延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。