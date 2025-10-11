地方采風／鈴蘭通封街散步 重現台中舊城風華

台中舊城區近年隨商業中心轉移而逐漸沒落，中城再生文化協會為讓舊城重現風華，自2019年起舉辦「鈴蘭通散步納涼會」，結合市集、音樂與遊行，讓歷史街區重新熱鬧起來，去年吸引10萬人造訪，成為中區年度盛事。

「鈴蘭通」是台中中山路日治時期舊稱，因街道設有鈴蘭花造型路燈而得名，象徵繁榮與熱鬧。中山路曾是台中最繁華的商業街，也是城市發展的起點。中城再生文化協會理事長繁運隆指出，舊城區擁有豐富歷史脈絡，希望透過活動讓民眾重新走進街區，感受中區昔日風華。

繁運隆說，今年「鈴蘭通散步納涼會」預計10月25、26日舉行，從去年的9個主題市集擴增為12個，並保留最受歡迎的扮裝遊行與啤酒節，邀民眾在秋夜裡散步、聽音樂，體驗舊城新活力。

活動舉辦時間選在10月24日前後，紀念1908年縱貫鐵路通車。繁運隆表示，當年台中火車站啟用後，帶動周邊成為台灣重要貨物集散地與商業中心，讓台中從小聚落發展為現今的第二大城，別具意義。

他也坦言，每年最頭痛的仍是經費問題。市府每年補助約10萬元，中央則提供80萬至100萬元，但活動規模不斷擴大，兩天花費動輒3至4百萬元，其餘經費只得向企業與民間募款支應。

繁運隆說，雖然籌辦辛苦，但看到人潮湧回舊城、店家重新開門營業，就覺得一切值得。他希望「鈴蘭通散步納涼會」不只是節慶活動，更成為串起台中歷史記憶與文化再生的城市節點。