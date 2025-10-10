彰化永靖四合一重陽節大會 鄉長直指白金婚、鑽石婚有3要件
再個半個多月就是重陽節，彰化縣永靖鄉公所今舉辦四合一重陽節表揚活動，5對結褵70年白金婚夫婦、33對結婚60年鑽石婚夫婦，上台接受表揚時兒孫大集合，洋溢幸福笑容，他們居住地的村長同沾喜氣，都自誇自己的村充滿正能量才能長壽健康又美滿。
永靖鄉公所今在餐廳表揚白金婚、鑽石婚的夫婦及各35名長青、敬老的楷模，連同他們的家屬坐滿會場，一片人丁興旺的場景。立法委員陳素月、前副縣長洪榮章趕到，鄉公所各請綠、藍下屆縣長擬參選人上台致詞祝福，以示公平。
鄉長魏碩衛表示，時下離婚率比起半世紀前來得高，夫妻想相處一輩子除了感情好，身體也要健康並長壽，能被表揚白金婚、鑽石婚必須三個條件兼備，尤其永靖是農業鄉，牽手一甲子以上的夫妻都胼手胝足走過台灣民生艱困歲月，相當不容易。
白金婚楷模四芳村陳輝聰95歲，25歲那年經相親安排迎娶同鄉不同村的陳魏美，婚後夫婦務農養育子女，陳輝聰農閒之餘擔任鄰長，陳魏美曾當社區志工，努力奉獻鄉里獲得讚譽，如今兩人卸下服務工作，白天到社區照顧關懷據點和「老」朋友一起上課、聊天，十分愉快。
白金婚賴同清也95歲，25歲經媒妁之言與張徽英結為夫婦，身為長子又是長孫的賴同清婚後仍要協助家計，長媳張徽英要善盡晨昏定省的孝道，夫妻二人同心協力持家，曾經做水果加工、北上賣肉圓，克勤克儉撐起家庭，4名子女長大各有成就，賴同清夫婦也快樂安享天年。
