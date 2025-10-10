快訊

泥巴田拔河成泥人！彰化溪州泥巴大戰 明打泥巴躲避球

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣「溪州提拔泥」的泥巴拔河，選手都成泥人。圖／溪州鄉公所提供
彰化縣「溪州提拔泥」的泥巴拔河，選手都成泥人。圖／溪州鄉公所提供

一年一度彰化縣「溪州提拔泥」泥巴大戰今、明兩天歡樂開打。今上午表揚全縣芭樂評鑑獲勝的芭樂達人，下午泥巴拔河的選手在拉扯間滑入泥巴水池，個個成泥人；鄉公所預告明天還有泥巴排球和樂團、劇團的表演，集藝文、趣味體育於一場，不可錯過。

溪州鄉芭樂種植面積約占彰化縣的40.7%，從珍珠、帝王到耐熱的津翠等10多種，品種眾多。溪州鄉農會今在溪州花博公園表揚白肉個人組評鑑前三名及優勝，白肉組第一名由溪州產銷一班陳添義獲得。白肉團體組評鑑第一名也是溪州鄉農會拿下，第二名社頭、埔心，第三名二林、二水、永靖。

鄉農會總幹事彭顯賦說，經歷7、8兩月風雨災害，農民悉心照顧芭樂，逐漸恢復正常產量，中秋過後日夜溫差拉大，芭樂生長期較夏季緩慢，果肉將更細緻美味；溪州青農聯誼會擺攤義賣鮮採蔬果，所得將捐贈公益社團，鄉農會期盼遊客多採購溪州農特產品，用行動支持在地農業。

2025溪州提拔泥以「泥巴童話趣」為主題，溪州鄉公所安排數十個農特產品與小吃攤位布置成小農市集、食來運轉餐車的專區，舞台區台中市傑出演藝團隊「金宇園掌中戲」表演「神仙老虎掌中劇」，晚間有「紙風車劇團」親子劇「寶莉回家」，最熱鬧的首推下午泥巴拔河，17隊、85名選手依比賽順序走進泥巴水池，哨音響起雙方使勁拉拔，無論輸贏都跌進或半身泡在泥巴池，池中與池邊笑聲陣陣。

鄉長江淑芬今年當啦啦隊不下池，她說，溪州提拔泥結合運動、藝文與農業三大元素，推廣溪州的文化特色，創造地方經濟效益，明天舞台區表揚金鑽婚夫婦，還有泥巴排球比賽及親子喜愛的泥巴躲避飛盤等趣味活動，晚上頌爵爵士樂團與豆子劇團演出，保證活動豐富精彩。

彰化縣「溪州提拔泥」在溪州花博公園舉辦，主打適合親子的野餐活動。記者簡慧珍／攝影
彰化縣「溪州提拔泥」在溪州花博公園舉辦，主打適合親子的野餐活動。記者簡慧珍／攝影
彰化縣「溪州提拔泥」明天仍有小農市集與餐車美食區。記者簡慧珍／攝影
彰化縣「溪州提拔泥」明天仍有小農市集與餐車美食區。記者簡慧珍／攝影
一年一度彰化縣「溪州提拔泥」今開幕，鄉公所、鄉農會攜手共創溪州觀光經濟。圖／溪州鄉公所提供
一年一度彰化縣「溪州提拔泥」今開幕，鄉公所、鄉農會攜手共創溪州觀光經濟。圖／溪州鄉公所提供

