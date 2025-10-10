南投茶博會千人擂茶 清境農場國慶優惠湧人潮

「千人擂茶」今天登場，吸引230組（每組上限5人）親子、好友頂著豔陽，將茶葉、五穀雜糧等放入擂缽，玩得盡興；另外，清境農場推出國慶日全票優惠價，吸引4575人入園。

南投世界茶業博覽會系列活動「千人擂茶」下午在中興新村大操場舉行，南投縣長許淑華出席說，國慶連假加上今晚國慶焰火，茶博會場湧入眾多遊客，「千人擂茶」吸引230組遊客參加，每組費用新台幣800元，但獲得的手工擂缽等禮盒組價值逾2300元可說物超所值。

許淑華表示，今晚國慶焰火施放將是一場視覺結合聽覺饗宴，除焰火數量近10年最多、達4萬3000多發，也透過雙DJ編曲，將現場營造如大型音樂派對，非常熱鬧；縣府戰戰兢兢籌辦焰火施放，做好維安、醫療等工作，還有現場直播，讓無法到場者也能欣賞燦爛焰火。

另外，海拔約1750公尺的國軍退除役官兵輔導委員會清境農場今天湧入4575名遊客，清境農場表示，連假首日，遊客多中午才陸續出發，上午約1400人入園，午後遊客漸增，由於氣象預報天氣晴朗，連假期間估吸引上萬人次旅客，籲請多使用大眾運輸上山。