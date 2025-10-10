快訊

1年多未見余苑綺兒女 余天嘆「聯絡也沒人接」：很生氣也很失望

南投茶博會千人擂茶 清境農場國慶優惠湧人潮

中央社／ 南投縣10日電

「千人擂茶」今天登場，吸引230組（每組上限5人）親子、好友頂著豔陽，將茶葉、五穀雜糧等放入擂缽，玩得盡興；另外，清境農場推出國慶日全票優惠價，吸引4575人入園。

南投世界茶業博覽會系列活動「千人擂茶」下午在中興新村大操場舉行，南投縣長許淑華出席說，國慶連假加上今晚國慶焰火，茶博會場湧入眾多遊客，「千人擂茶」吸引230組遊客參加，每組費用新台幣800元，但獲得的手工擂缽等禮盒組價值逾2300元可說物超所值。

許淑華表示，今晚國慶焰火施放將是一場視覺結合聽覺饗宴，除焰火數量近10年最多、達4萬3000多發，也透過雙DJ編曲，將現場營造如大型音樂派對，非常熱鬧；縣府戰戰兢兢籌辦焰火施放，做好維安、醫療等工作，還有現場直播，讓無法到場者也能欣賞燦爛焰火。

另外，海拔約1750公尺的國軍退除役官兵輔導委員會清境農場今天湧入4575名遊客，清境農場表示，連假首日，遊客多中午才陸續出發，上午約1400人入園，午後遊客漸增，由於氣象預報天氣晴朗，連假期間估吸引上萬人次旅客，籲請多使用大眾運輸上山。

清境農場 國慶焰火 許淑華

延伸閱讀

韓國瑜南投茶博人氣旺 邀全民看國慶焰火喊「中華民國生日快樂」

台北市要不要普發現金？蔣萬安議會施政報告答詢表態

南投茶博高虹安、許淑華同場 業者搬看板搶簽名

郝龍斌訪南投拜會 許淑華叮嚀「要加油」

相關新聞

塞爆了！國慶焰火還沒放 南投市區被車海包圍「比跨年還難卡位」

國慶焰火還沒放，南投已被車海包圍！今晚在南投貓羅溪畔登場的國慶焰火，吸引大批遊客湧入南投市，今下午起南投主要幹道車陣綿延...

影／攝影愛好者一早搶卡位 國慶焰火最佳拍攝點在「這」

114年國慶焰火在南投市貓羅溪畔登場，南投縣政府臉書在九月焰火試放時公布各地觀賞點畫面，有一張照片引起網友熱鬧討論，該處...

2025台灣設計展田尾行、花田祭雙開幕 遊客3天內集章換好禮

2025台灣設計展彰化「田尾行」今開展，社團法人彰化縣田尾休閒農業協會2025花田祭同步登場，兩個活動在全新落成的隆盛樹...

產房洋溢歡喜氣氛！彰化迎國慶寶寶 院方送上紅包祝福

今日雙十國慶，彰化各大醫院迎來多名新生兒，截至下午2點，彰化基督教醫院共誕生3名國慶寶寶，另有7名產婦正待產中，秀傳體系...

台灣設計展彰化登場 停車場車滿出來...集章體驗排長龍

台灣設計展今日正式在彰化登場，開展首日上午展區即湧入大批人潮，不少互動體驗區出現排隊情形，接近中午時，距離彰化展區最近的...

3年營運、20年閒置 草屯焚化爐從垃圾處理變成歷史遺址

南投縣草屯鎮小型焚化爐停爐近20年，歷經多次評估與延宕，終於確定走入歷史。南投縣環保局昨日下午舉行拆除工程開工前祭拜儀式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。