塞爆了！國慶焰火還沒放 南投市區被車海包圍「比跨年還難卡位」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國慶焰火晚間在貓羅溪畔施放，吸引大批遊客參觀，南投市中興路出現車陣長龍。記者賴香珊／攝影
國慶焰火還沒放，南投已被車海包圍！今晚在南投貓羅溪畔登場的國慶焰火，吸引大批遊客湧入南投市，今下午起南投主要幹道車陣綿延數公里，中興路、東閩路車輛大排長龍，警方提前啟動交通管制。民眾為搶觀賞位置提早卡位，卻苦笑「比跨年還難」，貓羅溪畔熱鬧如嘉年華。

警方表示，會場周邊實施嚴格交管，建議遊客可利用接駁車入場；若在中興新村地區，可將車輛停放於新、舊監理站、中興國中、德興棒球場，或中研路中科停車場，再步行或轉乘接駁車前往會展中心。

今下午4時起，南投市中興路、東閩路車流量大增，主要幹道幾乎呈現塞車狀態；部分民眾也看準商機，在沿線擺攤販售飲料、點心，吸引大量遊客駐足，警方派出多組巡邏警力疏導交通，維持道路秩序。

縣府指出，今年國慶焰火由南投縣首度承辦，主場設於貓羅溪畔會展中心高灘地，預估將吸引20至30萬人次觀賞。下午起市區多條道路陸續封閉，最佳觀賞區的綠美橋、情人橋高灘地外道路，也全面禁止汽車、機車、腳踏車及小摺進入。

縣府與警方動員上千名工作人員與警力進駐現場，並規畫醫療、消防、交控等應變分區。現場除焰火施放外，還有多場表演活動，預計晚間8點準時點燃主焰火，搭配音樂及特效，總施放時間約40分鐘。

警方提醒，觀賞焰火的民眾應預留進出時間，遵守現場指揮與管制標示，勿臨時違規停車，以免妨礙救援動線。縣府也呼籲遊客盡量使用大眾運輸工具，並注意保暖與安全，讓今年國慶焰火活動順利圓滿。

