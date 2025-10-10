聽新聞
2025台灣設計展田尾行、花田祭雙開幕 遊客3天內集章換好禮
2025台灣設計展彰化「田尾行」今開展，社團法人彰化縣田尾休閒農業協會2025花田祭同步登場，兩個活動在全新落成的隆盛樹化玉博物館開幕，有植物製成的食品、用品攤位，有台灣原生樹木的展示區，帶給遊客豐富的五感體驗。
2025台灣設計展在彰化縣分為四大展區，田尾展區以田尾公路花園、田尾休閒農業區為主，田尾休區選擇台灣設計展剛開展3天（10日至12日）舉辦年度花田祭衝人氣，今在隆盛樹化玉博物館的開幕儀式，遊客看展，在地人看所費不貲新建成的隆盛樹化玉博物館，全場熱鬧滾滾。
縣長王惠美上午主持彰化縣國慶升旗典禮之後，北上參加國慶大賽，縣政府農業處長郭至善代表王惠美主持田尾行與花田祭的雙開幕，預祝活動圓滿也希望「大家告訴大家」多來彰化走走看看。
田尾休閒農業協會理事長張勝哲說，今年花田祭有兩大特色，一是尋寶活動「傑克的魔荳花園」完全網路化，3天內參觀休閒農業區內23花園和商家，掃描現場Line的QR&code集章達到活動指定章數就能換取神秘贈品，取代活動簡章和紙上蓋章集章，第二特色是故事化，把商家共同點串連成故事，讓田尾休區就像一本故事書引入入勝。
田尾鄉長許淑美表示，今年花田祭內容放在網路平台，節省紙張用量，很多商家及花園設計小型活動當集章任務，遊客從親近植物到喜歡植物，培養蒔花弄草興趣，有助增進花卉植栽銷量的長期效益。
