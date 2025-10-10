聽新聞
0:00 / 0:00
產房洋溢歡喜氣氛！彰化迎國慶寶寶 院方送上紅包祝福
今日雙十國慶，彰化各大醫院迎來多名新生兒，截至下午2點，彰化基督教醫院共誕生3名國慶寶寶，另有7名產婦正待產中，秀傳體系醫院也迎來兩名寶寶，送上紅包祝福；台灣的生育力持續下探，國慶寶寶來臨，產房格外洋溢歡喜氣氛。
彰基指出，3名新生兒皆為足月自然產，其中男嬰1位、女嬰2位，身高約46至51公分、體重介於2500至3300公克，2位女嬰為家中第二胎，男嬰則是第三胎，男寶寶於上午8點33分誕生，體重3230克，父母選擇在國慶日剖腹產；彰基說，目前還有7位媽媽待產，若順利今天再迎來7名國慶寶寶。
彰濱秀傳和彰化秀傳目前各有一名新生兒，彰濱秀傳迎來女寶寶，38歲蕭小姐選雙十國慶日剖腹產，上午8點33分誕下第三胎，寶寶體重3230克；彰化秀傳的男寶寶是36歲姚小姐的第二胎，早上6點多出生，體重2218克，但因寶寶早產，出生後住在病嬰室觀察；另有五位產婦在待產。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言