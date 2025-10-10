產房洋溢歡喜氣氛！彰化迎國慶寶寶 院方送上紅包祝福

今日雙十國慶，彰化各大醫院迎來多名新生兒，截至下午2點，彰化基督教醫院共誕生3名國慶寶寶，另有7名產婦正待產中，秀傳體系醫院也迎來兩名寶寶，送上紅包祝福；台灣的生育力持續下探，國慶寶寶來臨，產房格外洋溢歡喜氣氛。

彰基指出，3名新生兒皆為足月自然產，其中男嬰1位、女嬰2位，身高約46至51公分、體重介於2500至3300公克，2位女嬰為家中第二胎，男嬰則是第三胎，男寶寶於上午8點33分誕生，體重3230克，父母選擇在國慶日剖腹產；彰基說，目前還有7位媽媽待產，若順利今天再迎來7名國慶寶寶。