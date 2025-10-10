快訊

台灣設計展彰化登場 停車場車滿出來...集章體驗排長龍

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台灣設計展今日正式在彰化登場。記者林敬家／攝影
台灣設計展今日正式在彰化登場，開展首日上午展區即湧入大批人潮，不少互動體驗區出現排隊情形，接近中午時，距離彰化展區最近的利和停車場已全滿，車流沿路口排隊等候，縣府呼籲民眾多利用大眾運輸與展區接駁車前往，以免塞車影響行程。

今年設計展以「彰化行」為主題，是歷屆規模最大、範圍最廣的一次，上午10點準時開館迎賓，不少民眾一早排隊搶先體驗主題展「開彰」。另有參加國慶升旗典禮與健行活動的社團與民眾，也陸續轉往展區參觀，彰化圖書館與美術館前的大型裝置作品成為熱門打卡點，氣氛熱絡。

「總行」展區為整體策展主軸「彰化行」的核心，「彰化AI多維智庫」將地方詩歌、藝術、產業、歷史與人文資料整合，保存屬於彰化的文化記憶。彰化藝術館的「是，彰化」展區從彰化的角度看設計，推出疊色明信片體驗，民眾可透過九款印章疊出獨有圖樣，因造型可愛、創意十足，開展首日即吸引排隊人潮。

縣府表示，除利和停車場外，平日可停放扇形車庫停車場，假日則可使用台化停車場；鹿港展區可利用文小五停車場，假日建議改停台灣玻璃館或鹿東停車場；彰南展區平假日皆可停放怡心園與彰化國際展覽中心後方停車場。建議民眾停車後轉乘接駁車或步行前往，以更順暢參觀設計展。

台灣設計展今日正式在彰化登場，開展首日上午展區即湧入大批人潮。圖／彰化縣府提供
台灣設計展今日正式在彰化登場，彰化展區現人潮。記者林敬家／攝影
彰化藝術館「是，彰化」展區從彰化的角度看設計，推出疊色明信片體驗，民眾可透過九款印章疊出獨有圖樣，相當受歡迎。記者林敬家／攝影
