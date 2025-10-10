台灣設計展「彰化行」喻百年企業 觀歷史與未來

「台灣設計展」今天至26日，以「彰化行」比喻百年大企業，「總行」呈現歷史與未來的對話，15個「分行」包含城市治理、地方產業、青年創意、文化歷史、植物美學等多元風貌。

「2025台灣設計展」今天登場，展期至26日，內容包含城市治理、地方產業、青年創意、文化歷史、植物美學等，「彰化展區」一早吸引民眾搶先體驗，圖書館、美術館前大型裝置作品也成為拍照熱區，彰化縣長王惠美邀全國民眾感受設計的無限魅力與城市創新能量。

彰化縣政府表示，今年設計展以「彰化行」為主題，將這片沃土比喻為運籌帷幄的百年大企業，展區分布彰化市、鹿港、田尾、田中，分為15個主題場域，展覽總面積超過31.5萬坪、活動達588場、700多名設計師及1640家在地業者參與，述說300年歷史、文化與故事。

縣府表示，為方便參觀者依個人喜好輕鬆暢遊，推出「彰化行APP」，在Android及iOS這2大系統皆可下載，整合展覽、活動、交通、旅宿資訊，讓民眾「一鍵」掌握所有訊息，17天展期只要走進彰化，就能感受設計改變生活的力量，共同見證「彰化行」無限魅力。

縣府表示，「彰化展區」展點包含彰化縣立圖書館、彰化藝術館、彰化縣立美術館、彰化市武德殿、中興莊眷村文化園區、高賓閣；「鹿港展區」包含鹿江國際中小學、亞太鹿港渡假村集會堂、鹿港公會堂；「彰南展區」為田尾公路花園、彰化國際展覽中心。