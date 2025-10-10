快訊

國慶大典出包！韓國瑜錯唸「賴清德講稿」皺眉喊停…背後原因曝光

車禍後急領理賠金反而吃大虧？「最佳和解時間」曝光、2建議很重要！

批韓國瑜國慶致詞「荒腔走板、貽笑國際」！ 民進黨遺憾也抗議

台灣設計展「彰化行」喻百年企業 觀歷史與未來

中央社／ 彰化縣10日電

「台灣設計展」今天至26日，以「彰化行」比喻百年大企業，「總行」呈現歷史與未來的對話，15個「分行」包含城市治理、地方產業、青年創意、文化歷史、植物美學等多元風貌。

「2025台灣設計展」今天登場，展期至26日，內容包含城市治理、地方產業、青年創意、文化歷史、植物美學等，「彰化展區」一早吸引民眾搶先體驗，圖書館、美術館前大型裝置作品也成為拍照熱區，彰化縣長王惠美邀全國民眾感受設計的無限魅力與城市創新能量。

彰化縣政府表示，今年設計展以「彰化行」為主題，將這片沃土比喻為運籌帷幄的百年大企業，展區分布彰化市、鹿港、田尾、田中，分為15個主題場域，展覽總面積超過31.5萬坪、活動達588場、700多名設計師及1640家在地業者參與，述說300年歷史、文化與故事。

縣府表示，為方便參觀者依個人喜好輕鬆暢遊，推出「彰化行APP」，在Android及iOS這2大系統皆可下載，整合展覽、活動、交通、旅宿資訊，讓民眾「一鍵」掌握所有訊息，17天展期只要走進彰化，就能感受設計改變生活的力量，共同見證「彰化行」無限魅力。

縣府表示，「彰化展區」展點包含彰化縣立圖書館、彰化藝術館、彰化縣立美術館、彰化市武德殿、中興莊眷村文化園區、高賓閣；「鹿港展區」包含鹿江國際中小學、亞太鹿港渡假村集會堂、鹿港公會堂；「彰南展區」為田尾公路花園、彰化國際展覽中心。

設計師 鹿港

延伸閱讀

關稅影響...國慶連假整周排休 彰化仍有千人減班休息

2026九合一選舉基層前哨戰開始 彰化溪湖鎮代選區重劃失敗

彰化北斗秋日最浪漫花海！ 粉色美人樹花海搭配水岸美景如夢似幻

彰化高鐵站旁6車被噴漆 塗鴉怪客落網…犯案動機曝光

相關新聞

3年營運、20年閒置 草屯焚化爐從垃圾處理變成歷史遺址

南投縣草屯鎮小型焚化爐停爐近20年，歷經多次評估與延宕，終於確定走入歷史。南投縣環保局昨日下午舉行拆除工程開工前祭拜儀式...

梧棲大庄媽回鑾明回鑾抵達沙鹿 警方彈性交管籲提早改道

梧棲浩天宮大庄媽進香活動進入第7天，鑾轎預計明日上午將抵達沙鹿區斗潭路與向上陸橋下，清水分局因應即將湧入的大量人車潮，警...

2026九合一選舉基層前哨戰開始 彰化溪湖鎮代選區重劃失敗

距離2026九合一選舉還有一年多，基層已開始有動作，彰化縣溪湖鎮公所申請重劃下屆鎮民代表選舉區，被鎮代會否決，另彰化市、...

台中街頭懸掛國旗 議員批稀疏 市府：懸掛1.6萬面

今天是雙十國慶，台中市暌違8年再次舉辦國慶晚會，昨晚在文心森林公園圓滿戶外劇場舉行，不過有民代質疑，台中街頭感受不到國慶...

八卦山天空遊戲場試營運 步道串連台灣設計展區

彰化縣政府與台灣設計研究院合作，民族新村的基地打造成全新親子景點「天空遊戲場」，選在今天雙十節正式試營運，場區結合雲朵與...

國慶晚會台中盛大登場！文心森林公園湧人潮 民眾擠爆圓滿劇場

國慶晚會今晚在台中市文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場，下午4時30分起開放民眾免費入場，不到6時幾乎全滿，場外在公園大墩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。