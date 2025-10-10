3年營運、20年閒置 草屯焚化爐從垃圾處理變成歷史遺址

南投縣草屯鎮小型焚化爐停爐近20年，歷經多次評估與延宕，終於確定走入歷史。南投縣環保局昨日下午舉行拆除工程開工前祭拜儀式，祈求工程順利。全案經費1800萬元，中央補助1548萬元，工期預定150個日曆天，預計明年3月完工。

草屯鎮小型焚化爐於2002年12月啟用，由鎮公所在2000年以BOT方式興建，造價約2億元，並委由民間業者處理鎮內垃圾。然而，焚化爐僅運轉3年便因中央自2006年起停止補助垃圾處理費，導致公所無力負擔龐大費用而停爐。後續雖曾研議復爐，但因設備不符新污染防制標準而作罷。

業者隨後提出仲裁，草屯鎮公所敗訴，2009年由環保署補助2.3億元協助公所支付賠償金。焚化爐所有權其後移轉給南投縣政府，2012年轉型為環保教育園區使用迄今。不過，環保局近年評估指出，廠內焚化設備與廠房結構均已超過使用年限，平台欄杆與設施鏽蝕嚴重，存在結構安全疑慮，因此決定辦理報廢拆除。

環保局說明，該焚化爐煙囪高達30至40公尺，且鄰近高壓電塔，施工難度高，原訂去年8月發包動工的拆除工程因此延宕，經重新設計後終於準備啟動。