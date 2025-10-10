梧棲大庄媽回鑾明回鑾抵達沙鹿 警方彈性交管籲提早改道

梧棲浩天宮大庄媽進香活動進入第7天，鑾轎預計明日上午將抵達沙鹿區斗潭路與向上陸橋下，清水分局因應即將湧入的大量人車潮，警方將視車流狀況彈性實施調撥車道交通管制，提醒用路人提早規劃替代路線，避免行程受到延誤。

清水分局表示，交通疏導及管制時間為10月11日上午8時至晚間12時，將視活動進度提早或延後管制時間，管制範圍涵蓋沙鹿區與梧棲區多條主要道路；沙鹿區管制路段包括斗潭路、太平路、天仁街、興安路、沙田路、日新街、大同街、新興街、中山路及號台灣大道等路段；梧棲區則包括台灣大道、中央路、文昌路等路段。

警方為確保交通順暢，將在梧棲區台灣大道沙鹿陸橋下橋處至台灣大道與中央路口沿線路段，實施機動調撥車道管制車輛，調撥車道的起迄路口將視交通狀況彈性調整，以因應現場實際需求。民眾如有相關疑問,可洽詢清水分局或參考警方發布的即時交通資訊，共同維護活動期間的交通秩序與安全。