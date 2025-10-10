聽新聞
0:00 / 0:00
梧棲大庄媽回鑾明回鑾抵達沙鹿 警方彈性交管籲提早改道
梧棲浩天宮大庄媽進香活動進入第7天，鑾轎預計明日上午將抵達沙鹿區斗潭路與向上陸橋下，清水分局因應即將湧入的大量人車潮，警方將視車流狀況彈性實施調撥車道交通管制，提醒用路人提早規劃替代路線，避免行程受到延誤。
清水分局表示，交通疏導及管制時間為10月11日上午8時至晚間12時，將視活動進度提早或延後管制時間，管制範圍涵蓋沙鹿區與梧棲區多條主要道路；沙鹿區管制路段包括斗潭路、太平路、天仁街、興安路、沙田路、日新街、大同街、新興街、中山路及號台灣大道等路段；梧棲區則包括台灣大道、中央路、文昌路等路段。
警方為確保交通順暢，將在梧棲區台灣大道沙鹿陸橋下橋處至台灣大道與中央路口沿線路段，實施機動調撥車道管制車輛，調撥車道的起迄路口將視交通狀況彈性調整，以因應現場實際需求。民眾如有相關疑問,可洽詢清水分局或參考警方發布的即時交通資訊，共同維護活動期間的交通秩序與安全。
警方並指出，根據往年經驗，梧棲區繞境隊伍綿長，跟隨鑾轎的信眾眾多，勢必造成交通壓力。警方呼籲駕駛人行經鑾轎路線時，應提早改走其他替代道路,避免交通壅塞。同時，請民眾切勿任意停車，並聽從現場交通人員指揮，警方將全力維護信眾及用路人的安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言