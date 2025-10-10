2026九合一選舉基層前哨戰開始 彰化溪湖鎮代選區重劃失敗

距離2026九合一選舉還有一年多，基層已開始有動作，彰化縣溪湖鎮公所申請重劃下屆鎮民代表選舉區，被鎮代會否決，另彰化市、員林市、伸港鄉都面臨鄉、市民代表部分選舉區人口數增減須調整席次，最終結果在今年12月24日發布實施。

溪湖鎮分東、西、南三大選區，現有12名鎮代，東區4人、西區5人、南區3人，南區有農牧與工業空氣汙染等狀況，人口數遞減，西區有新建案及生活環境較佳而人口數近增，依規定西區鎮代席次增加1席，南區減少1席。鎮公所申請重劃鎮代選舉區後提交鎮代會審議並呈報縣選舉會。

溪湖鎮代會討論後，舉手表決以3票支持，7票反對，否決鎮公所重新調整選舉區的提案，縣選委會依公職人員選舉罷免法規定，決議斟酌人口分布、地理環境等因素劃分應選出名額，也就是溪湖鎮下屆鎮民代表人數按現行選舉區劃分、人口數決定，西區鎮代席次增至6席，南區減為2席，東區4席不變。

溪湖政界人士今指出，目前鎮代黨籍分布藍營略占優勢，按照鎮公所申請調整選舉區，三區鎮代人數不變但可能綠營勝出，地方認為這是鎮公所有意削弱藍營基層版圖為下屆鎮長、縣長布局，已被鎮代會擋下；下屆各區鎮代席次變化對勤快問政和服務者有利，如無意外可望維持藍營監督優勢。

彰化市、員林市、伸港鄉的市、鄉民代表選舉區也因人口數增減須調整席次，員林市競爭激烈已暗潮洶湧，如無意外，可能由泛藍陣營拿下，有利藍營在下屆縣議員、市長的選舉勝算。

本屆鄉、鎮、市民代表任期明年12月25日屆滿。彰化、員林兩市和溪湖鎮、伸港鄉的鄉鎮市代表席次變化和選舉區變動，彰化縣選舉委員依選罷法規定提前1年公告，所以今年12月24日前依法發布公告。