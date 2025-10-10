八卦山天空遊戲場試營運 步道串連台灣設計展區

彰化縣政府與台灣設計研究院合作，民族新村的基地打造成全新親子景點「天空遊戲場」，選在今天雙十節正式試營運，場區結合雲朵與灰面鵟鷹意象，打造兼具自然與創意的共融式遊戲空間，預料將成為台灣設計展期間的熱門打卡點。

計畫總經費約6000萬元，建築設計由JH Studio建築師何震寰操刀，未來也將在遊戲場側邊空地興建「長照大樓」，串連出長幼共融的休憩空間，場內遊具是客製化設施，由國內、外造船、遊具製造廠共同打造，兼具專業、安全與創新趣味。

縣府同步推動「八卦山天空步道二期廊道延伸工程」，編列約1億元，將天空步道直接銜接至「天空遊戲場」，增設具老鷹意象的「天空眺望台」，打造八卦山完整的遊憩服務圈。

民眾可以從天空步道二期沿著天空遊戲場旁步道銜接到龍山里階梯步道，串連中興莊眷村文化園區，參觀台灣設計展區。

彰化縣長王惠美、台灣設計研究院院長張基義與設計團隊昨天視察，民眾反映現場無遮蔭，縣府城觀處回應，場內有砂子、草地和木屑為鋪面散熱，另外場內小樹預計半年後有遮蔭效果。

王惠美說，遊戲場有在地景觀元素，場內設有攀爬架、溜滑梯、沙坑、鞦韆、旋轉盤、彈跳床、漂浮繩網、戲水區等，也有躺椅、景觀涼亭、造型廁所與無障礙設施，以及75種原生樹種，日夜氛圍都不同。