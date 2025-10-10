台中街頭懸掛國旗 議員批稀疏 市府：懸掛1.6萬面

今天是雙十國慶，台中市暌違8年再次舉辦國慶晚會，昨晚在文心森林公園圓滿戶外劇場舉行，不過有民代質疑，台中街頭感受不到國慶氛圍，道路懸掛國旗稀疏，市府澄清，今年在台中市主要道路懸掛國旗數，與去年相同，都是1萬6000面。

民進黨議員陳俞融昨天在市議會提出臨時動議，要求市府檢討國慶慶典氛圍的布置缺失，台中街頭國旗懸掛稀疏，沒有感受國慶氛圍，她質疑，市府花費131萬元建置國旗懸掛工程，但其中15萬元，是把印有盧秀燕個人照片的宣傳設置在捷運車廂，形同「高調宣傳盧秀燕、低調宣傳國慶」，顯示出市府用造神心態，舉辦這次國慶晚會，市民無法接受。

陳俞融也說，同樣是六都的台北市，在重要道路如忠孝東路、信義計畫區等地，可以看到旗海飄揚，充滿慶典氛圍；作為對比，台中市最重要的門戶台灣大道，只有稀稀落落的國旗掛在最側邊，用心程度高下立判。

中市府慶祝國慶日，除懸掛國旗，還有垂直設計的羅馬旗幟，總共1.6萬面，與去年規模相同。圖／中市府提供

建設局說明，今年全市國旗懸掛共1萬6000面，與過去的國旗數量相同，也採用去年廣受好評的羅馬旗與大型直式設計；懸掛範圍包含台灣大道、文心路、忠明南路、五權路等重要道路，其中西屯路四段會懸掛20組大型直式國旗，視野最佳。