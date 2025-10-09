聽新聞
韓國瑜南投茶博人氣旺 邀全民看國慶焰火喊「中華民國生日快樂」
立法院長韓國瑜今天傍晚現身南投世界茶業博覽會，所到之處人潮圍滿、手機閃光不斷，縣長許淑華陪同導覽。韓國瑜不但一路與茶農、民眾親切互動、合照、簽名，還頻頻為南投茶行銷，笑稱「南投好山好水出好茶」，氣氛熱絡。
韓國瑜表示，今年國慶焰火首度移師南投舉辦，將施放十年來數量最多的煙火，總數超過4萬發，要讓整個南投夜空都亮起來，他並邀全台民眾趁著連假來南投喝好茶、賞美景、看焰火，一起高喊中華民國生日快樂！
許淑華則指出，今年是茶博第15屆，去年參觀人數達97萬人次，今年人潮更旺，截至昨晚6天累計已突破65萬人次，消費金額達9500萬元，預估整體將順利突破百萬參觀人次，她感謝韓院長促成國慶焰火在南投舉辦，讓茶博人潮更熱、買氣更旺！
許淑華說，南投茶博與國慶焰火兩大活動接力登場，今天台中舉行國慶晚會，明晚焰火將在南投貓羅溪畔施放，總統賴清德與院長韓國瑜都將親臨主持，「這是南投建縣以來第一次舉辦國家級慶典，縣民都非常期待，也希望藉此帶動更多觀光人潮與地方產業發展。」
韓國瑜也不忘替南投茶農加油，「南投的茶，不論鹿谷凍頂、魚池紅茶、名間鄉烏龍茶，還是仁愛高山茶，都是台灣的驕傲。」他強調，南投縣不僅地靈人傑，更是全台最有文化氣息與生命力的縣市之一，明天更要和大家一起見證最璀璨的南投夜空。
現場民眾見到韓國瑜與許淑華，紛紛高喊「院長好」、「縣長加油」，有攤商端出好茶邀請品嘗，也有業者搬出看板搶合照簽名，茶香、人情味與節慶氛圍交織，為明晚登場的國慶焰火提前暖場。
