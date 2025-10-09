聽新聞
國慶晚會今晚在台中盛大登場 民眾登高搶占最佳觀賞位置
國慶晚會今晚在台中市文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場，民眾陸續接受安檢後進場，現場不到6時幾乎全滿，只剩走道有位置，還有民眾爬到一旁山丘草坪區，登高搶占最佳視野位置，相當熱鬧。
今年的國慶晚會賴清德總統、立法院長韓國瑜，以及台中市長盧秀燕到場，今年以「中華民國」、「台灣味」、「台中Style」為三大主軸，由胡瓜、白冰冰、陽帆、葉璦菱「雙王雙后」領銜，再現台灣電視史上經典綜藝節目「鑽石舞台」秀場，呈現道地的台灣味。
國慶晚會在今天下午4時30分起開放民眾免費入場，不到6時幾乎全滿，場外在公園大墩七街設有400吋超大螢幕同步轉播，現場為草坪區，共可供6000名民眾席地而坐觀賞，由於現場有安檢、周邊有交通管制，很多民眾選擇搭捷運到場，現場秩序良好。
