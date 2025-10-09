萬聖夜光鬼屋 台中大里藝術廣場打造沉浸體驗

快訊

中央社／ 台中9日電
西洋萬聖節將至，台中大里藝術廣場10日起舉辦主題體驗展「萬聖夜光鬼屋」，結合夜光特效與沉浸式劇情，為民眾帶來驚悚與奇幻交錯的萬聖冒險。中央社
萬聖節將至，台中大里藝術廣場明天起至11月2日，舉辦「萬聖夜光鬼屋主題體驗展」，結合夜光特效與沉浸式劇情設計，假日還有光影與節奏結合的舞蹈演出，創造沉浸式體驗。

體驗展將於大里藝術廣場3樓展覽廳舉辦，中陽集團營運處副理蔡弦忠今天接受媒體聯訪時表示，展區內以大面積夜光元素營造氛圍，黑暗中閃爍的光影交錯，加上真人互動演出，帶領民眾穿越中古世紀古堡與未來異世界，創造沉浸式體驗。

蔡弦忠說，觀眾體驗結束後，可前往「萬聖螢光派對」區參加螢光彩繪活動，每逢假日下午2時與5時，還有「LED炫光秀」與「冷光人螢光秀」，帶來光影與節奏結合的舞蹈演出。

主辦單位表示，配合萬聖節氛圍，將於10月25日、26日兩日舉辦「百鬼夜行大遊行」，邀請大小朋友化身各式鬼怪，一同體驗萬聖狂歡的樂趣，活動詳情可上台中大里藝術廣場網站查詢。

萬聖節 台中市

