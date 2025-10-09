中秋暖流！太平里幹事吳柏勳背暈眩阿嬤暖心身影獲表揚

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市太平區長陳柏宏（右）肯定公所里幹事吳柏勳（右）中秋節活動暖助暈眩阿嬤的善舉。圖／太平區公所提供
台中市太平區長陳柏宏（右）肯定公所里幹事吳柏勳（右）中秋節活動暖助暈眩阿嬤的善舉。圖／太平區公所提供

台中市太平區光隆社區日前舉辦「月圓夢圓」中秋節活動，區公所里幹事吳柏勳見一名獨自參的阿嬤暈眩，立即攙扶並協助安置、聯繫志工及醫療人員確認狀況，所幸並無大礙。吳柏勳背著阿嬤身影讓人感動，區公所今天也特別表彰其暖心善舉。

太平區長陳柏宏說，吳柏勳2022年分發至太平區服務，負責光隆里外，並兼辦建興里及永隆里等三里業務，工作繁重卻秉持「民眾至上」的服務精神，受里民信賴與肯定。本次表揚除感謝吳柏勳助人行為外，也期勉全體同仁學習其熱心助人的精神，持續以積極主動的態度服務民眾，讓太平區成為更溫暖、更有愛的行政區。

吳柏勳表示，能順利協助阿嬤平安無事，除了自身的警覺，也要感謝民政課同仁與社區夥伴們平日緊密合作，讓為民服務的各項工作都能順利推動。

台中市太平區公所里幹事吳柏勳中秋節活動背著暈眩阿嬤的身影讓人感動，區公所特別表彰其暖心善舉。圖／太平區公所提供
台中市太平區公所里幹事吳柏勳中秋節活動背著暈眩阿嬤的身影讓人感動，區公所特別表彰其暖心善舉。圖／太平區公所提供

