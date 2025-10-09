中秋暖流！太平里幹事吳柏勳背暈眩阿嬤暖心身影獲表揚

台中市太平區光隆社區日前舉辦「月圓夢圓」中秋節活動，區公所里幹事吳柏勳見一名獨自參的阿嬤暈眩，立即攙扶並協助安置、聯繫志工及醫療人員確認狀況，所幸並無大礙。吳柏勳背著阿嬤身影讓人感動，區公所今天也特別表彰其暖心善舉。

太平區長陳柏宏說，吳柏勳2022年分發至太平區服務，負責光隆里外，並兼辦建興里及永隆里等三里業務，工作繁重卻秉持「民眾至上」的服務精神，受里民信賴與肯定。本次表揚除感謝吳柏勳助人行為外，也期勉全體同仁學習其熱心助人的精神，持續以積極主動的態度服務民眾，讓太平區成為更溫暖、更有愛的行政區。