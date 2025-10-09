法院撤銷中火水污罰鍰 台中環保局研議是否上訴

快訊

中央社／ 台中9日電
台中市政府環境保護局民國112年到中火放流口採樣，認定超標違規，裁罰新台幣36萬元。圖/聯合報系
台中市政府環境保護局民國112年到中火放流口採樣，認定超標違規，裁罰新台幣36萬元，經台電提訴訟，法院查出採樣人員手指接觸樣品，撤銷原處分；環保局表示，研議是否上訴。

環保局長陳宏益今天告訴中央社記者，正審視判決書與台灣電力股份有限公司提出的證據，研議是否提上訴。

根據台中高等行政法院9月30日判決，環保局派員查核台電中火，並於放流口採樣檢測，測得放流水化學需氧量測驗值421mg/L（限值100mg/L），未符放流水標準，113年1月裁處台電36萬元。

台電提行政訴訟，法院審理時，台電主張環保局派員稽查時，未通知電廠人員到場，難確保採樣及運送樣本過程是否發生混淆或污染。

此外，經當庭勘驗當天採樣錄影檔案，採樣人員採樣過程，有左手大拇指直接接觸採樣樣品情形，採樣水桶事先未洗滌及採樣瓶未依水質檢測總則程序洗滌2、3遍，無法排除待測水樣遭污染可能，且環保局未提「全程4度C保存樣品」、「樣品加藥保存」等證明。

環保局主張依行政院環保署（環境部前身）89年5月16日函釋，環保稽查人員可不會同事業主稽查並採取水樣，採樣時也全程錄影存證，而採樣放入冰桶保溫時都有標示上封條保存，樣品保存無虞，且都依規定檢驗。

法院審理後認為環保局採樣過程，無法排除遭其他物質污染可能，也無法舉證證明這件水樣保存符合規定，自不得據以認定有違反水污染防治法事實，認定台電訴請撤銷訴願決定及原處分為有理由，應予准許，全案仍可上訴。

