花1.1萬修車抽中SUZUKI新車 「彰化GO購」中獎秘訣曝光

「2025彰化GO購」消費抽獎活動持續進行，今舉辦第1次抽獎直播，在律師全程見證下公開抽出 593位幸運得主，其中最大獎 SUZUKI NEW SWIFT汽車幸運得主揭曉，福興鄉施小姐在中部汽車鹿港營業所花費11590元，本人接到縣長王惠美電話通知時起初停頓幾秒，之後冷靜回應「真的喔」，不太敢相信。

彰化縣政府為刺激在地消費，並配合2025台灣設計展，自9月1日至11月30日推出「2025彰化GO購」消費抽獎活動。縣府準備總價值逾千萬元的獎項，包括市價近200萬元的Kia EV6 Air電動車，約74萬元的SUZUKI NEW SWIFT，以及價值超過86萬元的SUZUKI JIMNY等潮車，另有5名可獲得5克黃金條塊。

王惠美說，今年彰化GO購相較於去年，消費金額增加很多，下次抽獎時間訂於11月6日、12月16日，將送出2台汽車及更豐富的獎項，買越多中獎機會就越高。

經濟暨綠能發展處表示，分享增加抽獎機率的秘訣，第一步是在超過800家的特定消費店家，消費滿500元以上就有多一組抽獎序號，或在即將於彰化、鹿港、田尾及田中共3個展區正式開幕的台灣設計展的活動鄉鎮消費，也可額外多1組抽獎序號；第二步綁定雲端發票載具(手機條碼)，省時省力又有專屬獎。