台灣設計展加持 八卦山「天空遊戲場」雙十節試營運

彰化縣政府與台灣設計研究院合作，將前身為民族新村的基地打造成全新親子景點「天空遊戲場」，預計於雙十節正式試營運，結合雲朵與灰面鵟鷹意象，打造兼具自然與創意的共融式遊戲空間，預料將成為台灣設計展期間的熱門打卡點。

彰化縣長王惠美與台灣設計研究院院長張基義、設計團隊今日前往視察。王惠美表示，設研院團隊融入在地景觀元素，打造彰化專屬的遊戲場域，場內設有攀爬架、溜滑梯、沙坑、鞦韆、旋轉盤、彈跳床、漂浮繩網及戲水區等，適合親子同樂。

此計畫總經費約6000萬元，縣府爭取內政部「兒童遊戲場環境設施改善計畫」補助550萬元，自籌5000萬元，設研院另提撥450萬元規劃設計，未來也將在遊戲場側邊空地興建「長照大樓」，串聯出長幼共融的休憩空間。

建築設計由JH Studio建築師何震寰操刀，他指出，遊具均為客製化設施，由國內造船產業及國外專業遊具製造廠商共同打造，兼具專業、安全與創新趣味。

彰化縣府城觀處表示，園區主色調為柔和Tiffany藍，設有躺椅、景觀涼亭、造型廁所與無障礙設施，並種植75種原生樹種，白天如植物園般生機盎然，夜間則以燈光設計營造夢幻氛圍。