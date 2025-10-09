快訊

普發現金再過一關！財委會初審通過 最快17日三讀

川普促成以哈停火 拿諾貝爾和平獎穩了？專家點出「不利因素」

賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

台灣設計展加持 八卦山「天空遊戲場」雙十節試營運

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府與台灣設計研究院合作，將前身為民族新村的基地打造成全新親子景點「天空遊戲場」。圖／台灣設計研究院提供
彰化縣政府與台灣設計研究院合作，將前身為民族新村的基地打造成全新親子景點「天空遊戲場」。圖／台灣設計研究院提供

彰化縣政府與台灣設計研究院合作，將前身為民族新村的基地打造成全新親子景點「天空遊戲場」，預計於雙十節正式試營運，結合雲朵與灰面鵟鷹意象，打造兼具自然與創意的共融式遊戲空間，預料將成為台灣設計展期間的熱門打卡點。

彰化縣長王惠美與台灣設計研究院院長張基義、設計團隊今日前往視察。王惠美表示，設研院團隊融入在地景觀元素，打造彰化專屬的遊戲場域，場內設有攀爬架、溜滑梯、沙坑、鞦韆、旋轉盤、彈跳床、漂浮繩網及戲水區等，適合親子同樂。

此計畫總經費約6000萬元，縣府爭取內政部「兒童遊戲場環境設施改善計畫」補助550萬元，自籌5000萬元，設研院另提撥450萬元規劃設計，未來也將在遊戲場側邊空地興建「長照大樓」，串聯出長幼共融的休憩空間。

建築設計由JH Studio建築師何震寰操刀，他指出，遊具均為客製化設施，由國內造船產業及國外專業遊具製造廠商共同打造，兼具專業、安全與創新趣味。

彰化縣府城觀處表示，園區主色調為柔和Tiffany藍，設有躺椅、景觀涼亭、造型廁所與無障礙設施，並種植75種原生樹種，白天如植物園般生機盎然，夜間則以燈光設計營造夢幻氛圍。

縣府同步推動「八卦山天空步道二期廊道延伸工程」，編列約1億元，將天空步道直接銜接至「天空遊戲場」，並增設具老鷹意象的「天空眺望台」，打造八卦山完整的遊憩服務圈，讓遊客一次體驗自然、生態與設計之美。

「天空遊戲場」於雙十節正式試營運，造型特殊顏色可愛的溜滑梯吸睛。記者林敬家／攝影
「天空遊戲場」於雙十節正式試營運，造型特殊顏色可愛的溜滑梯吸睛。記者林敬家／攝影
彰化縣政府與台灣設計研究院合作，將前身為民族新村的基地打造成全新親子景點「天空遊戲場」。記者林敬家／攝影
彰化縣政府與台灣設計研究院合作，將前身為民族新村的基地打造成全新親子景點「天空遊戲場」。記者林敬家／攝影
天空遊戲場有攀爬架、溜滑梯、沙坑、鞦韆、旋轉盤、彈跳床、漂浮繩網及戲水區等，適合親子同樂。記者林敬家／攝影
天空遊戲場有攀爬架、溜滑梯、沙坑、鞦韆、旋轉盤、彈跳床、漂浮繩網及戲水區等，適合親子同樂。記者林敬家／攝影

親子 彰化

延伸閱讀

全運會彰化縣代表隊授旗 已奪2金1銅、楊昆弼射擊3連霸

史上最大台灣設計展在彰化 17天「彰化行」從300年歷史走向未來

2025台灣設計展「田尾行」開啟美學想像 商家：希望不被看穿

2025台灣設計展倒數計時 「冠軍行」首度亮相曝彰化活力

相關新聞

台灣設計展加持 八卦山「天空遊戲場」雙十節試營運

彰化縣政府與台灣設計研究院合作，將前身為民族新村的基地打造成全新親子景點「天空遊戲場」，預計於雙十節正式試營運，結合雲朵...

改善交通台中外埔二崁路黑板樹將移除 預計移除44株樹

台中市外埔區二崁路是連接水美工業區的重要道路，因路幅狹窄與黑板樹浮根導致路面高低不平，成為當地交通安全隱憂；台中市議員施...

影／員林慶祝升市十周年晚會大咖藝人登台 市長喊：未來十年要捷運

彰化縣員林市公所慶祝員林市升市十周年慶，10月18日晚間將在圓林園生態滯洪池舉辦「幸福員林，升市十年」感恩晚會，員林市代...

國慶、光復連假接力！彰化縣府一次公布垃圾清運異動時段

雙十國慶與光復節連假將至，彰化縣環保局公布10月10日至12日及10月24日至26日期間，各鄉鎮市垃圾清運服務將有調整，...

南投國慶焰火哪裡看？公所推「高處觀賞點」視野遼闊不擠人

國慶焰火首度由南投縣主辦，明晚將在南投市貓羅溪畔登場，預料吸引全台遊客共襄盛舉。南投市公所在視野遼闊的易經大學及旺來園區...

辦國慶晚會只宣傳盧秀燕？議員批國旗稀疏 中市府：懸掛1.6萬面

明天是雙十國慶，台中市睽違8年再次舉辦國慶晚會，今天晚上在文心森林公園戶外圓滿劇場登場。議員批評，台中市街頭感受不到國慶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。