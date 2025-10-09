快訊

改善交通台中外埔二崁路黑板樹將移除 預計移除44株樹

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中外埔區二崁路黑板樹將移除改善交通，台中市議員施志昌今天和相關單位到場會勘。圖／台中市議員施志昌提供
台中市外埔區二崁路是連接水美工業區的重要道路，因路幅狹窄與黑板樹浮根導致路面高低不平，成為當地交通安全隱憂；台中市議員施志昌今天和相關單位會勘，將推動外埔區三崁里二崁路黑板樹移除改善工程，兩期經費共70萬元，預計移除44株黑板樹。

台中市議員施志昌表示，該路段為大型聯結車出入頻繁的要道，因路肩受樹根影響產生破損與高低落差，機車騎士與居民行車危險，經過多次會勘、協調，及建設局邀集專家學者討論後，將推動外埔區三崁里二崁路黑板樹移除改善工程。

三崁里長林月草表示，里民多次陳情，尤其早晚尖峰時段大型卡車來往頻繁，騎士幾乎無處可避；垃圾車停靠時，民眾等垃圾車也常與車流擦身而過，常見危險情況。再加上黑板樹浮根讓騎士感覺「騎在波浪上」，破碎瀝青常造成機車打滑，他感謝施志昌議員長期協助爭取，讓這項地方民生工程終於獲得改善。

邱姓里民表示，這些黑板樹是早期鄉公所時代所種，當時因樹種易活、生長快速而廣植，但未考慮根系外露對道路的影響。經多年陳情與地方、議員、市府協調，終於要移除與修復。

台中市府海線工程隊長張淳婷說明，這次施工共分為兩期進行，第一期預計10月14日至10月16日間，夜間離峰時段施工，施工期間將採部分封路並進行交通維護，引導里民安全進出。第一期將移除26株黑板樹，經費約50萬元；第二期移除18株，預計115年農曆年後進場，經費約20萬元。

台中外埔區二崁路黑板樹將移除改善交通，台中市議員施志昌今天和相關單位到場會勘。圖／台中市議員施志昌提供
