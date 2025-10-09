聽新聞
影／員林慶祝升市十周年晚會大咖藝人登台 市長喊：未來十年要捷運
員林市代理市長賴致富表示，感恩員林升格為市十年有成，十年來完成鐵路高架化、184 公頃市地重劃、員林大道，在火車站有國際公共藝術高跟鞋，每年蜀葵花田也打出名號，近日更有黃金帝國都更案啟動，讓員林市脫胎換骨，希望未來十年還能有捷運，帶動員林成為「幸福員林、智慧城市」。
賴致富說，感謝已故前市長游振雄致力市政規劃，前瞻性編列升市十周年感恩晚會預算，規劃慶祝十周年活動，邀請全國民眾來員林一遊，還可以抽大獎、看表演。今天還有前員林市長、縣議員張錦昆、市代會主席張國良等地方民代與會。
市公所與「好好生活書店」也合作辦理3場「拾光員林」升格十周年走讀小旅行，一開放報名就秒殺，沒搶到名額的民眾沒關係，公所建議可自行規劃一日員林小旅行，一早先到藤山步道健行、再到公所前興賢書院參拜文昌帝君、可順遊鐵路穀倉，再到員林第一市場品嚐美食，傍晚可帶孩子到兔馬鹿公園、龍燈公園、三和公園或百果山喔熊遊憩區享受親子時光。
18日晚間在圓林園生態滯洪池舉辦的「升市十年」感恩晚會，邀請知名藝人包括活力四射的富邦啦啦隊Fubon Angels將登場，Fubon Angels檸檬就是員林女孩，還有蕭秉治、許富凱、隨性樂團與林茉曦等藝人，最後由蕭煌奇動力火車壓軸表演。
民眾只要憑9月至10月於員林在地店家消費發票1張，即可兌換摸彩券1張，每人限領1次，而公所也與「員林幸福卡」特約商店合作，即日起至特約商店消費可獲集章卡集滿印章後可再加碼兌換摸彩券1張，獎項包括 iPhone 16 Pro、任天堂 Switch遊戲機、50吋電視等大獎。
