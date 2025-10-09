國慶、光復連假接力！彰化縣府一次公布垃圾清運異動時段

雙十國慶與光復節連假將至，彰化縣環保局公布10月10日至12日及10月24日至26日期間，各鄉鎮市垃圾清運服務將有調整，提醒民眾出門旅遊前，務必留意沿線與定點收運時間，落實「垃圾不落地」。

環保局指出，雙十連假期間10月10日至12日，10日大村、埔心、竹塘、二水、彰化市及秀水沿線停收，其餘地區照常；定點停收地區包括花壇、大村、埔心、伸港、北斗、竹塘、二水、永靖、社頭、田尾、溪州、田中、秀水與大城。

11日全縣沿線照常，但多數鄉鎮仍暫停定點收運；12日僅彰化市定點收運，其餘地區沿線與定點皆停收。

光復節連假10月24日至26日，24日溪湖、二水沿線停收，定點停收地區含溪湖、花壇、大村、埔心、伸港、北斗、竹塘、二水、社頭與大城。25日大村、竹塘、福興、彰化市與秀水沿線停收，定點則有14個鄉鎮停收；26日僅彰化市定點有收運，其餘皆停收。

根據環保局統計，今年中秋連假過後，全縣垃圾量明顯上升，本周一到周三共2087公噸垃圾量進到溪州焚化爐，較上週2033公噸增加。彰化市公所清潔隊表示，彰化市的定點收運除颱風天外皆全年無休，且每逢連假收假首日都會提前出勤，必要時加派車輛支援，確保市區垃圾不積存、環境維持整潔。