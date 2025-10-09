快訊

南投國慶焰火哪裡看？公所推「高處觀賞點」視野遼闊不擠人

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市公所在易經大學、旺來產業園區規畫觀賞區，讓遊客可品味南投美食，欣賞美麗的國慶焰火。圖／南投市公所提供
南投市公所在易經大學、旺來產業園區規畫觀賞區，讓遊客可品味南投美食，欣賞美麗的國慶焰火。圖／南投市公所提供

國慶焰火首度由南投縣主辦，明晚將在南投市貓羅溪畔登場，預料吸引全台遊客共襄盛舉。南投市公所在視野遼闊的易經大學及旺來園區兩處高點，規畫市集、美食、表演及抽獎活動，讓民眾在歡樂氣氛中欣賞焰火、品味南投之美。

市公所指出，活動自當日下午1時起至晚間9時止，兩處觀賞點皆能俯瞰整座城市與施放場域，提供安全、舒適的觀賞環境。現場設有觀賞區、餐飲與休憩空間，讓遊客能以輕鬆姿態享受國慶夜。

兩處市集共 百個攤位，以「輕鬆食、呷福飽、買好禮、新創藝」為主題，集結南投在地美食與全台人氣品牌，包括藍菠雞、起司多、煩欸地瓜球及ShaN·33手作甜點等，打造多元美味市集。

市公所並推出「集章遊南投、歡樂迎焰火」活動，民眾可於中山公園、武德殿與藍田書院集章，集滿即可兌換園遊券100元，不僅能賞景購物，還能體驗城市人文魅力。

當日下午5時起，現場將發放摸彩券舉辦「見面抽好禮」，共4697份獎品，最大獎包括HTC最新手機、電視與露營設備等，另有「加倍購」優惠，憑摸彩券可折抵50元市集消費，鼓勵遊客支持在地店家。

活動現場也安排「南投民族管絃樂團」、「南投舞蹈團」登台演出，並規畫舞台促銷互動，由攤商提供商品競標，所得全數捐贈弱勢團體，讓節慶氣氛更添溫馨。

南投市長張嘉哲表示，國慶焰火首次在南投施放，對地方而言是榮耀與契機。市公所希望透過「高處觀賞點市集」活動，讓民眾在安全環境中欣賞焰火，也帶動地方觀光與商圈活絡。

張嘉哲誠摯邀請全國民眾於10月10日相約南投，一起賞焰火、逛市集、享美食，在最美的夜空下共度最浪漫的國慶夜。

南投市公所在易經大學、旺來產業園區規畫觀賞區，讓遊客可品味南投美食，欣賞美麗的國慶焰火。圖／南投市公所提供
南投市公所在易經大學、旺來產業園區規畫觀賞區，讓遊客可品味南投美食，欣賞美麗的國慶焰火。圖／南投市公所提供

南投縣 國慶焰火 美食

