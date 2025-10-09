辦國慶晚會只宣傳盧秀燕？議員批國旗稀疏 中市府：懸掛1.6萬面

明天是雙十國慶，台中市睽違8年再次舉辦國慶晚會，今天晚上在文心森林公園戶外圓滿劇場登場。議員批評，台中市街頭感受不到國慶氛圍，道路上國旗稀疏，反而是市長盧秀燕的個人照貼滿捷運；市府表示，已在主要道路懸掛1.6萬面國旗，比照往年。

民進黨議員陳俞融今天在市議會提出臨時動議，要求市府立刻檢討國慶慶典氛圍的布置缺失，並在最短時間內改善，議會照案通過。她指出，今天晚上就是國慶晚會，久違的在台中舉行，本應是市民引以為傲的事情，然而走在台中街頭，只能感受到一片冷清。

陳俞融表示，過去台中也曾成功舉辦國慶晚會，這次不但沒有規畫周邊活動，連基本門面都相當潦草，同樣是六都的台北市，在重要道路如忠孝東路、信義計畫區等地，可以看到旗海飄揚，充滿慶典氛圍；作為對比，台中市最重要的門戶台灣大道，只有稀稀落落的國旗掛在最側邊，用心程度高下立判。

陳俞融質疑，市府花費131萬元建置國旗懸掛工程，但其中15萬元，是把印有盧秀燕個人照片的宣傳設置在捷運車廂，形同「高調宣傳盧秀燕、低調宣傳國慶」，顯示出市府用造神心態舉辦這次國慶晚會，市民完全無法接受，要求在最後時間內盡最大努力改善。