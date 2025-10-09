快訊

承包巡防艇採購案…慶富詐兆豐銀1.1億元 董座陳慶男再判囚5年4月

新北大巨蛋選址藏都市建設布局？ 從6選2窺新城市版圖

以哈終於停火！但和平協議可能「玩假的」？

辦國慶晚會只宣傳盧秀燕？議員批國旗稀疏 中市府：懸掛1.6萬面

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市建設局表示，今年比照過去在全市懸掛1.6萬面國旗，包含台灣大道、文心路、忠明南路、五權路等重要道路。圖／台中市政府提供
台中市建設局表示，今年比照過去在全市懸掛1.6萬面國旗，包含台灣大道、文心路、忠明南路、五權路等重要道路。圖／台中市政府提供

明天是雙十國慶台中市睽違8年再次舉辦國慶晚會，今天晚上在文心森林公園戶外圓滿劇場登場。議員批評，台中市街頭感受不到國慶氛圍，道路上國旗稀疏，反而是市長盧秀燕的個人照貼滿捷運；市府表示，已在主要道路懸掛1.6萬面國旗，比照往年。

民進黨議員陳俞融今天在市議會提出臨時動議，要求市府立刻檢討國慶慶典氛圍的布置缺失，並在最短時間內改善，議會照案通過。她指出，今天晚上就是國慶晚會，久違的在台中舉行，本應是市民引以為傲的事情，然而走在台中街頭，只能感受到一片冷清。

陳俞融表示，過去台中也曾成功舉辦國慶晚會，這次不但沒有規畫周邊活動，連基本門面都相當潦草，同樣是六都的台北市，在重要道路如忠孝東路、信義計畫區等地，可以看到旗海飄揚，充滿慶典氛圍；作為對比，台中市最重要的門戶台灣大道，只有稀稀落落的國旗掛在最側邊，用心程度高下立判。

陳俞融質疑，市府花費131萬元建置國旗懸掛工程，但其中15萬元，是把印有盧秀燕個人照片的宣傳設置在捷運車廂，形同「高調宣傳盧秀燕、低調宣傳國慶」，顯示出市府用造神心態舉辦這次國慶晚會，市民完全無法接受，要求在最後時間內盡最大努力改善。

建設局說明，今年國旗懸掛作業已全面布置完成，全市共1萬6000面國旗，與過去的國旗數量相同，也採用去年廣受好評的羅馬旗與大型直式設計；懸掛範圍包含台灣大道、文心路、忠明南路、五權路等重要道路，其中西屯路四段會懸掛20組大型直式國旗，視野最佳。

台中市議員陳俞融批評，市府沒有用心打造國慶氛圍，最重要的門面台灣大道上國旗疏落，與台北市形成強烈對比。圖／陳俞融辦公室提供
台中市議員陳俞融批評，市府沒有用心打造國慶氛圍，最重要的門面台灣大道上國旗疏落，與台北市形成強烈對比。圖／陳俞融辦公室提供

國旗 國慶 台中市

延伸閱讀

郝龍斌台中座談「盧挺郝」？ 有人說「誤會了」

郝龍斌選黨主席「臨時大家要我出來」 和盧秀燕有「交心的談話」

「盧媽二子」站台郝龍斌 台中政壇觀察：盧秀燕支持郝龍斌

影／輕鬆吃播變抱怨大會 張亞中對盧秀燕大吐黨主席選舉苦水

相關新聞

台中必拜「最靈驗月老廟」400單身族求脫單 金磚甜點意外爆紅

國定三級古蹟台中市樂成宮「月老星君」，名列三大全台最靈驗月老廟，日前舉辦「樂見真愛・成就幸福」月老聯誼活動報名秒殺，吸引...

改善交通台中外埔二崁路黑板樹將移除 預計移除44株樹

台中市外埔區二崁路是連接水美工業區的重要道路，因路幅狹窄與黑板樹浮根導致路面高低不平，成為當地交通安全隱憂；台中市議員施...

影／員林慶祝升市十周年晚會大咖藝人登台 市長喊：未來十年要捷運

彰化縣員林市公所慶祝員林市升市十周年慶，10月18日晚間將在圓林園生態滯洪池舉辦「幸福員林，升市十年」感恩晚會，員林市代...

國慶、光復連假接力！彰化縣府一次公布垃圾清運異動時段

雙十國慶與光復節連假將至，彰化縣環保局公布10月10日至12日及10月24日至26日期間，各鄉鎮市垃圾清運服務將有調整，...

南投國慶焰火哪裡看？公所推「高處觀賞點」視野遼闊不擠人

國慶焰火首度由南投縣主辦，明晚將在南投市貓羅溪畔登場，預料吸引全台遊客共襄盛舉。南投市公所在視野遼闊的易經大學及旺來園區...

辦國慶晚會只宣傳盧秀燕？議員批國旗稀疏 中市府：懸掛1.6萬面

明天是雙十國慶，台中市睽違8年再次舉辦國慶晚會，今天晚上在文心森林公園戶外圓滿劇場登場。議員批評，台中市街頭感受不到國慶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。