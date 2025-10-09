民代促比照竹市發5000元消費金 彰化縣府這樣說
中央普發現金還沒發，新竹市府昨天宣布明年普發5000元，台北市也在討論中，彰化縣議員賴清美也呼籲縣內能比照發放，對此彰化縣政府說，財政收支劃分法修正通過後，財政仍屬拮据，目前並無財源可規劃發放消費金。
網路社群Threads上近日也有網友認為，美國關稅衝擊傳產，傳統產也受到影響，喊出「顧民生，彰化縣趕快普發現金。」
縣府說，財政收支劃分法修正通過後，原修法精神係提升各縣市財政與自主性，但實際經過115年度總預算籌編後，彰化普通統籌分配稅款115年度獲配324.69億元，雖較114年度149.86億元，增加174.83億元，但在一般性補助收入及計畫型補助收入114年度為414.29億元，115年度中央減少補助202億元，僅剩212.29億元，使得歲出入差短由114年度25.50億元，增加至51.68億元，差短缺口均由舉借支應。
縣府進一步指出，財政收支劃分法修正通過後，財政未改善，短差卻立即可見,，為縣內各項建設的推動與保障縣民福祉，仍勉力完成115年度預算財源籌編，財政仍屬拮据，目前並無財源可規劃發放消費金，未來仍持續向中央爭取一般性補助收入及計畫型補助早日核定，補足財源缺口，以保障本縣財政自主性提升。
