快訊

青海老虎溝山難死者來自台灣 海基會證實：家屬下午將搭機赴陸

免費貼圖13款！還有GU表情貼、主題背景直接用 這款終身免費

中職／李振昌獲東山再起獎 克服車禍重創→連21場無失分

民代促比照竹市發5000元消費金 彰化縣府這樣說

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
普發現金引發討論，彰化縣府指出，目前並無財源可規劃發放消費金。報系資料照
普發現金引發討論，彰化縣府指出，目前並無財源可規劃發放消費金。報系資料照

中央普發現金還沒發，新竹市府昨天宣布明年普發5000元，台北市也在討論中，彰化縣議員賴清美也呼籲縣內能比照發放，對此彰化縣政府說，財政收支劃分法修正通過後，財政仍屬拮据，目前並無財源可規劃發放消費金。

網路社群Threads上近日也有網友認為，美國關稅衝擊傳產，傳統產也受到影響，喊出「顧民生，彰化縣趕快普發現金。」

縣府說，財政收支劃分法修正通過後，原修法精神係提升各縣市財政與自主性，但實際經過115年度總預算籌編後，彰化普通統籌分配稅款115年度獲配324.69億元，雖較114年度149.86億元，增加174.83億元，但在一般性補助收入及計畫型補助收入114年度為414.29億元，115年度中央減少補助202億元，僅剩212.29億元，使得歲出入差短由114年度25.50億元，增加至51.68億元，差短缺口均由舉借支應。

縣府進一步指出，財政收支劃分法修正通過後，財政未改善，短差卻立即可見,，為縣內各項建設的推動與保障縣民福祉，仍勉力完成115年度預算財源籌編，財政仍屬拮据，目前並無財源可規劃發放消費金，未來仍持續向中央爭取一般性補助收入及計畫型補助早日核定，補足財源缺口，以保障本縣財政自主性提升。

財政收支劃分法 發現金

延伸閱讀

全運會彰化縣代表隊授旗 已奪2金1銅、楊昆弼射擊3連霸

彰化1年逾200件長輩走失案 愛心手鍊申請逾萬人

竹市養生館涉性交易 警查緝逮男客與女服務生

史上最大台灣設計展在彰化 17天「彰化行」從300年歷史走向未來

相關新聞

台中必拜「最靈驗月老廟」400單身族求脫單 金磚甜點意外爆紅

國定三級古蹟台中市樂成宮「月老星君」，名列三大全台最靈驗月老廟，日前舉辦「樂見真愛・成就幸福」月老聯誼活動報名秒殺，吸引...

民代促比照竹市發5000元消費金 彰化縣府這樣說

中央普發現金還沒發，新竹市府昨天宣布明年普發5000元，台北市也在討論中，彰化縣議員賴清美也呼籲縣內能比照發放，對此彰化...

新聞眼／長照3難題 把握時間找解方

台中市政府近年大力布建長照據點，但隱藏在背後的人力短缺、城鄉差距與家庭負擔等問題，仍是長照政策難以承受之重。相較六都，台...

中捷綠線入不敷出 明年預估虧損6.5億

台中捷運綠線通車近5年，明年預估仍虧損6.5億元，營運無法轉盈；相較之下，桃園捷運自2023年起成功擺脫虧損，去年盈餘達...

六都施政大體檢【長照篇】／台中長照量能提升 資源有落差

台中市長盧秀燕任內長照政策，以「區域布建據點、擴大日間照顧與住宿式機構能量」為主軸，並納入營養餐飲、喘息服務、輔具補助等...

六都施政大體檢【長照篇】／不僅等1張床 長者盼安心老去

台中許多長輩都在等一張長照床位，公立長照中心僅190床，8成是長住，候床要半年到一年；私立機構雖能較快入住，但即使是郊區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。