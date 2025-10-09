快訊

顏正國肺腺癌奪命！唐玲父同病「2個月就走了」長年一症狀遭輕忽

台中男深夜猛撞民宅「整輛BMW衝入1樓」 8旬老婦熟睡中慘遭撞死

國1林口北向內側超車道深夜火燒車 雙門跑車焚毀只剩骨架

台中必拜「最靈驗月老廟」400單身族求脫單 金磚甜點意外爆紅

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
樂成宮跨界合作，結合月老文化與法式甜點。圖／卡柏蒂提供
樂成宮跨界合作，結合月老文化與法式甜點。圖／卡柏蒂提供

國定三級古蹟台中市樂成宮「月老星君」，名列三大全台最靈驗月老廟，日前舉辦「樂見真愛・成就幸福」月老聯誼活動報名秒殺，吸引400名單身男女參加，今年與台灣精品甜點品牌合作，參加者還有月老加持的「金磚甜點」可拿，意外爆紅。

樂成宮創建於1753年，主祀天上聖母又稱「旱溪媽祖」，香火鼎盛，是當地重要的宗教信仰中心。其中，月老殿雖於2005年後才增設，但供奉的月老星君十分靈驗，在社群媒體廣為流傳，參拜人潮絡繹不絕，牆上更貼滿還願信眾送來的喜帖、卡片等，廟方致力推廣單身聯誼及集團結婚，促成良緣。

樂成宮董事長何敏誠說，樂成宮月老牽線廣受青年歡迎，常收到新人喜餅喜糖，顯見月老祝福的力量。今年在中秋節（月老聖誕）前夕，舉辦月老祝壽典禮，並在廟埕辦未婚聯誼，報名踴躍，男性名額4分鐘即滿，女性也於一天內額滿，參與者多為科技、公教、金融、醫護等青年菁英。

今年活動現場除安排紅線文化與互動體驗橋段，首度與甜點品牌卡柏蒂CUPETIT配合，以代表作「金磚甜點」化為月老好姻緣的祝福，象徵愛情如金磚般堅定永恆。報名者皆可獲得「小金磚禮」，若成功配對可再獲得「金磚甜點禮盒」。

卡柏蒂品牌總監表示，這次十分榮幸能與台中樂成宮合作，CUPETIT卡柏蒂為台灣精品甜點品牌，以法式甜點為基底，融合土地風味與設計精神，獲多項國內外大獎肯定。首創「柏金提袋與金磚禮」，因為有月老加持，意外爆紅，許多新人特地從南部北上，只為購得這款月老加持的金色祝福，更成為宴客最佳祝福禮。

台中市樂成宮每年舉辦的未婚聯誼活動，深受單身男女的歡迎。圖／本報資料照片
台中市樂成宮每年舉辦的未婚聯誼活動，深受單身男女的歡迎。圖／本報資料照片
台中市樂成宮今年的未婚聯誼活動，深受單身男女的歡迎。圖／卡柏蒂提供
台中市樂成宮今年的未婚聯誼活動，深受單身男女的歡迎。圖／卡柏蒂提供
有月老加持的金磚甜點，深受單身族的喜愛。圖／卡柏蒂提供
有月老加持的金磚甜點，深受單身族的喜愛。圖／卡柏蒂提供
台中市樂成宮今年的未婚聯誼活動，成功配對者可獲「金磚甜點禮盒」。圖／卡柏蒂提供
台中市樂成宮今年的未婚聯誼活動，成功配對者可獲「金磚甜點禮盒」。圖／卡柏蒂提供

月老 甜點 金磚

延伸閱讀

新北紀錄片獎累計140部優選 協拍培植創作人才

嘉義男撿「路邊紅包」喜曬網 網嘲諷：恭喜脫單、晚上別亂跑

彰化北斗「寶斗良緣節」 王惠美發紅包：1年內締結良緣加碼送結婚禮

秋分爆轉運！3生肖旺事業又脫單 掌握「開運3神招」整年不怕霉運來

相關新聞

六都施政大體檢【長照篇】／台中長照量能提升 資源有落差

台中市長盧秀燕任內長照政策，以「區域布建據點、擴大日間照顧與住宿式機構能量」為主軸，並納入營養餐飲、喘息服務、輔具補助等...

台中必拜「最靈驗月老廟」400單身族求脫單 金磚甜點意外爆紅

國定三級古蹟台中市樂成宮「月老星君」，名列三大全台最靈驗月老廟，日前舉辦「樂見真愛・成就幸福」月老聯誼活動報名秒殺，吸引...

新聞眼／長照3難題 把握時間找解方

台中市政府近年大力布建長照據點，但隱藏在背後的人力短缺、城鄉差距與家庭負擔等問題，仍是長照政策難以承受之重。相較六都，台...

中捷綠線入不敷出 明年預估虧損6.5億

台中捷運綠線通車近5年，明年預估仍虧損6.5億元，營運無法轉盈；相較之下，桃園捷運自2023年起成功擺脫虧損，去年盈餘達...

六都施政大體檢【長照篇】／不僅等1張床 長者盼安心老去

台中許多長輩都在等一張長照床位，公立長照中心僅190床，8成是長住，候床要半年到一年；私立機構雖能較快入住，但即使是郊區...

專家：中捷須活絡轉乘及商業空間

桃園有機捷加持，已轉虧為盈，而中捷單線營運持續虧損，專家指出若要走出財務困境，關鍵在於「活化車站商業空間」「提升營運效率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。