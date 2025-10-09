台中必拜「最靈驗月老廟」400單身族求脫單 金磚甜點意外爆紅

國定三級古蹟台中市樂成宮「月老星君」，名列三大全台最靈驗月老廟，日前舉辦「樂見真愛・成就幸福」月老聯誼活動報名秒殺，吸引400名單身男女參加，今年與台灣精品甜點品牌合作，參加者還有月老加持的「金磚甜點」可拿，意外爆紅。

樂成宮創建於1753年，主祀天上聖母又稱「旱溪媽祖」，香火鼎盛，是當地重要的宗教信仰中心。其中，月老殿雖於2005年後才增設，但供奉的月老星君十分靈驗，在社群媒體廣為流傳，參拜人潮絡繹不絕，牆上更貼滿還願信眾送來的喜帖、卡片等，廟方致力推廣單身聯誼及集團結婚，促成良緣。

樂成宮董事長何敏誠說，樂成宮月老牽線廣受青年歡迎，常收到新人喜餅喜糖，顯見月老祝福的力量。今年在中秋節（月老聖誕）前夕，舉辦月老祝壽典禮，並在廟埕辦未婚聯誼，報名踴躍，男性名額4分鐘即滿，女性也於一天內額滿，參與者多為科技、公教、金融、醫護等青年菁英。

今年活動現場除安排紅線文化與互動體驗橋段，首度與甜點品牌卡柏蒂CUPETIT配合，以代表作「金磚甜點」化為月老好姻緣的祝福，象徵愛情如金磚般堅定永恆。報名者皆可獲得「小金磚禮」，若成功配對可再獲得「金磚甜點禮盒」。

卡柏蒂品牌總監表示，這次十分榮幸能與台中樂成宮合作，CUPETIT卡柏蒂為台灣精品甜點品牌，以法式甜點為基底，融合土地風味與設計精神，獲多項國內外大獎肯定。首創「柏金提袋與金磚禮」，因為有月老加持，意外爆紅，許多新人特地從南部北上，只為購得這款月老加持的金色祝福，更成為宴客最佳祝福禮。