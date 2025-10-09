新聞眼／長照3難題 把握時間找解方

台中市政府近年大力布建長照據點，但隱藏在背後的人力短缺、城鄉差距與家庭負擔等問題，仍是長照政策難以承受之重。相較六都，台中高齡化程度相對低，市府須把握時間盡快找出治本之道。

內政部公布去年底各縣市老年人口，台中16.58%居六都倒數第二，僅比桃園略「老」，新北、高雄、台南三都逼近20%，台北更是達到23%。放眼全國，台中低於平均值的19.18%，在22縣市中排行第18，只有桃園、新竹縣市和連江縣比台中更年輕。

單就老年人口比率，台中無疑是全國負擔最輕的幾個縣市之一，然而，台中市處理長照問題並不比其他縣市更容易。首當其衝的是2010年縣市合併後始終存在的城鄉差距，原縣區與市區資源極度不均衡，原縣區老年人口比率高，資源卻更少。

第二個難題是被照護者的家庭負擔，勞動部統計，台中市勞工平均月薪3萬9000元，排在全台第12，六都最末；以雙薪家庭計，1個月的總收入不到8萬元，而長照機構每月收費動輒3萬元起跳，中高階更多達4、5萬元，若無其他家屬分擔，幾乎壓垮1個家庭。

照服員老化與人力不足是第三個難題，可能也最難解。目前照服員平均年齡55歲，年輕從業人口持續流失，不出幾年，老人照顧老人將成為常態；即使增加外籍移工比率，勞資糾紛、文化隔閡甚至移工逃逸等問題恐接踵而至。

台中是中部的核心，考慮未來捷運等建設陸續完成，中彰投將成為一日生活圈，屆時人口老化問題比台中更嚴峻的彰化、南投，勢必共享台中的長照資源；市府要趁「台中還年輕」時為結構性問題找到解方，才不會把問題留給下一個10年。