六都施政大體檢【長照篇】／不僅等1張床 長者盼安心老去

聯合報／ 記者趙容萱余采瀅／台中報導
台中公立長照中心床數有限，且8成是長住，候床時間長，私立機構則昂貴，對多數家庭是漫長的等待。記者趙容萱／攝影
台中公立長照中心床數有限，且8成是長住，候床時間長，私立機構則昂貴，對多數家庭是漫長的等待。記者趙容萱／攝影

台中許多長輩都在等一張長照床位，公立長照中心僅190床，8成是長住，候床要半年到一年；私立機構雖能較快入住，但即使是郊區的陽春型也要月付3、4萬元，對多數家庭是場昂貴而漫長的等待。

南區「沐陽306老人長期照顧中心」低調外觀下，裡面像個小社區，長者看新聞、翻報紙，氛圍溫暖。然而一床難求，目前候床約10人。

八旬華裔阿嬤坐在沙發上喝咖啡，偶爾用英文與人閒聊。她說：「自由自在，才是老了最重要的生活。」不願孤單老去，她選擇搬進來。里長娘則擔心獨居時若生病無人照料，「這裡有人照顧，像家一樣安心。」

退休老師妻子輕度失智，丈夫夜夜難眠，直到妻子騎車迷路，他才放下堅持入住機構，凸顯「雙老家庭」的無力。市府統計，台中近3成長輩與高齡配偶同住，潛在照護需求龐大。

家屬的壓力還有經濟。陳女士的父親多次中風，輾轉找到合適機構。她坦言：「收費真的高，1個月要3、4萬元，但看到爸爸穩定，還是值得。」這樣的金額已超過台中老年人口平均月收的兩倍，許多家庭望而卻步。

台中照服員平均年齡55歲，常見12小時工時，1個月能領4萬元已算高薪，但新人難留，留才幾乎全靠「情感支撐」，「能留下來的，大多是真的喜歡這工作」。然而再怎麼努力，仍難填補人力缺口。

台中長者已逾47萬人，衛福部推估，至少9.8萬人需要長照，但市內住宿式機構與醫院病房合計仍不到需求的1成。「長輩需要的不只是床位，而是能安心老去的環境。」一位照服員道盡整個體系的困境。

