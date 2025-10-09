六都施政大體檢【長照篇】／台中長照量能提升 資源有落差

台中市長盧秀燕任內長照政策，以「區域布建據點、擴大日間照顧與住宿式機構能量」為主軸，並納入營養餐飲、喘息服務、輔具補助等多元服務。不過，中央推估台中市約有9.8萬人需要長照服務，實際接受服務人數約8.7萬，仍有落差。

台中市府統計，截至2025年8月底，全市65歲以上人口已突破48萬人，占總人口17%，兩年內將超過20%，邁入超高齡社會。

至今年8月底，長照據點達1946處，包括A級據點（社區整合型服務中心）106處、B級（複合型服務中心）1343處，以及C級巷弄長照站497處，比2019年增加719處，成長58.6%，行政區涵蓋率達100%。日照中心增至152家，布建率9成；住宿式機構149家，提供1萬2991床。衛福部統計，台中市長照涵蓋率去年已達89.24%，服務人數8萬7千餘人。

雖然機構量能顯著提升，但照服員與家屬仍感受不足。北屯區張先生長年照顧失智母親，他說，住家附近雖有日照中心，但候位期長，最後只能請外籍看護；另有家屬反映住宿式機構雖增多，但私立收費動輒4、5萬元以上，對中低收入家庭負擔沉重，公立床位則是一位難求，價格也不低。

人力不足也是隱憂。台中市部分公立機構平均候床時間長達半年，照服員平均年齡已達55歲，3班制工時與高勞務負荷，年輕人難投入並留任，專業人力不足恐成未來瓶頸。

靜宜大學社會工作與兒少系副教授王秀燕說，長照需前瞻規畫，並兼顧「質」與「在地性」。例如東勢許多長輩務農、不常使用據點，服務設計應因地制宜。東勢「新益老人養護中心」強調在地文化與不聘外籍看護，獲得好評，凸顯服務品質的重要。

王秀燕並建議，市府可結合社區與學校推動青銀互助，讓高知識長者分享技能，學生透過服務融入社區，建立互助支持網絡，補足專業人力不足與資源落差。

議員陳俞融指出，據點數量雖具規模，但可近性與分布仍不均衡，外圍行政區長者往往需要舟車勞頓跨區使用服務，與「在地安老」目標仍有距離。議員張瀞分說，市府應研議如何縮短需求與服務落差，平衡公私部門資源，並依不同地區特性調整服務模式，滿足高齡社會需求。