南投集集設籍送5千元 草屯明年發幼童生日金

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
為了減輕年輕夫妻育兒負擔，明年起，南投草屯鎮公所針對1歲至5歲幼童，每年將發放2萬元的兒童生日禮金。本報資料照片
為了減輕年輕夫妻育兒負擔，明年起，南投草屯鎮公所針對1歲至5歲幼童，每年將發放2萬元的兒童生日禮金。本報資料照片

南投縣自2018年4月跌破50萬人口關卡後，人口加速流失，至今年9月底僅46萬8657人。為止跌回升，集集鎮祭出設籍獎勵金每人5000元，草屯鎮則以衝刺10萬人口為目標，明年起發放幼童生日禮金，每人每年2萬元，初步帶動人口微幅回升。

南投縣人口外流問題長年嚴峻，根據內政部戶政統計，南投縣在2018年4月跌破50萬人大關，當時設籍人口為49萬9877人，是縣史上首度低於50萬人門檻，主要原因為死亡多於出生、遷出大於遷入，顯示少子化與外移問題交互作用，7年來縣內人口減少超過3萬人。

在13鄉鎮市中，集集鎮人口到今年8月底跌破1萬人大關，僅剩9593人，由於攸關下屆鎮代席次，鎮公所9月起祭出設籍獎勵金，每人5000元，希望吸引返鄉與移入設籍，此舉果然發揮效果， 據最新統計顯示，集集鎮9月底人口回升至9684人，較8月增加91人，為今年首度止跌。

草屯鎮近年人口穩定成長，9月底達9萬7445人，較8月增加181人，再度超越南投市的9萬6524人，穩坐全縣第一。鎮公所宣布，自明年起針對1至5歲幼童，每年發放2萬元生日禮金，減輕年輕父母負擔，也期望帶動生育與定居意願。

南投市人口則持續下降，9月再減少190人，南投縣整體人口雖仍下滑，但集集、草屯的政策顯示，若結合獎勵誘因與生活便利環境，仍有機會為南投長期低迷的人口結構注入新活力。

六都施政大體檢【長照篇】／台中長照量能提升 資源有落差

台中市長盧秀燕任內長照政策，以「區域布建據點、擴大日間照顧與住宿式機構能量」為主軸，並納入營養餐飲、喘息服務、輔具補助等...

新聞眼／長照3難題 把握時間找解方

台中市政府近年大力布建長照據點，但隱藏在背後的人力短缺、城鄉差距與家庭負擔等問題，仍是長照政策難以承受之重。相較六都，台...

中捷綠線入不敷出 明年預估虧損6.5億

台中捷運綠線通車近5年，明年預估仍虧損6.5億元，營運無法轉盈；相較之下，桃園捷運自2023年起成功擺脫虧損，去年盈餘達...

六都施政大體檢【長照篇】／不僅等1張床 長者盼安心老去

台中許多長輩都在等一張長照床位，公立長照中心僅190床，8成是長住，候床要半年到一年；私立機構雖能較快入住，但即使是郊區...

專家：中捷須活絡轉乘及商業空間

桃園有機捷加持，已轉虧為盈，而中捷單線營運持續虧損，專家指出若要走出財務困境，關鍵在於「活化車站商業空間」「提升營運效率...

