專家：中捷須活絡轉乘及商業空間

桃園有機捷加持，已轉虧為盈，而中捷單線營運持續虧損，專家指出若要走出財務困境，關鍵在於「活化車站商業空間」「提升營運效率」與「創造規模經濟」，不能再僅依靠票箱收入。

消基會交通委員會召集人李克聰分析，目前台中僅有一條捷運綠線，運量有限，即使推動交通月票能暫時拉升搭乘率，但長期下來市府財政負擔沈重，若未來因財政壓力調整票價或補助政策，恐再度影響民眾使用大眾運輸的意願。

李克聰指出，捷運藍線完工後，路網雖擴大，但營運成本也將同步上升，「運量不一定會如預期成長」。他建議，中捷應強化轉乘機能與其他運具整合，例如公共自行車、幹線公車、接駁系統等，打造順暢的轉乘網絡，才能真正吸引通勤族改變交通習慣、穩定運量，減少財務虧損。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任吳皇昇指出，捷運營運永續的挑戰在於「非票箱收入不足」。目前中捷站內商業空間利用率低，原因在於多數乘客僅將車站視為「通道」，並非具吸引力的「消費據點」。站內商店缺乏特色與誘因，無法有效將人流轉化為金流。

他建議，中捷應從「都市整體開發」角度思考，不只招商，更要結合住宅與商辦共構開發，創造穩定的在地消費客群。同時推動「一站一特色」策略，導入在地文化主題與創新服務，如智慧寄物櫃、共享辦公空間、乾洗代收等，延長旅客停留時間、提升消費可能。

吳皇昇說，捷運公司可積極開發高價值數位廣告、車站冠名權等潛在收益，並與YouBike、共享運具業者合作分潤，打造跨平台商業生態。唯有多元化收入結構，才能讓中捷從虧損中轉為穩健經營。