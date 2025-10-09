中捷綠線入不敷出 明年預估虧損6.5億

台中捷運綠線通車近5年，明年預估仍虧損6.5億元，營運無法轉盈；相較之下，桃園捷運自2023年起成功擺脫虧損，去年盈餘達5.23億元，形成強烈對比。議員指出，台中捷運要擺脫「越開越虧」困境，關鍵在於活化商業空間與異業合作，不能只依賴市庫彌補。

台中市議會交通地政委員會昨日召開會議，中捷公布最新財務規畫，2026年收入約5.5億元，但營業成本支出高達12億元，預估虧損6.5億元。民進黨市議員謝家宜指出，捷運綠線通車近5年，路網交會仍遙遙無期，「藍線至少還要10年才完工，綠線難道要一直虧下去？」她建議中捷應積極推動異業結盟與商業活化。

國民黨市議員楊大鋐批評，中捷收益計畫過於空泛，應與台中國際會展中心、綠美圖等重大建設合作，增加車廂與車站廣告投放，不能再依賴市庫彌補。國民黨市議員陳成添則建議，中捷除改善財務，也應善盡社會責任，利用車廂與站內空間推廣台中農漁特產，帶動地方產業發展。

中捷董事長顏邦傑回應，近年人事與電費支出攀升，每月電費由700多萬元增至1200多萬元，公司已盡力控管。市府2024年通過增資計畫，2025年至2027年將分3年增資20億元，以降低財務壓力。顏邦傑表示，綠線日運量已由2萬多人提升至近5萬人，將擴增自營廣告版面、推動數位媒體行銷，預估明年廣告收益可提升7至8%。

他坦言，捷運初期採開放式設計、未設冷氣，影響商業空間招商，目前多以無人商店、餐車、市集進駐，未來將結合重大建設與展館活動行銷，活化收益。

反觀桃園捷運，桃捷自2023年7月起轉虧為盈，全年盈餘1.24億元，去年更成長至5.23億元。桃捷公司指出，疫後運量回升、TPASS定期票助攻，加上加開班次與多元行銷吸客，並積極招商、開發商業空間及推出聯名商品，是轉盈主因。

民進黨議員陳雅惠說，桃捷的成功關鍵在於「多元經營、創造附加價值」，而非單靠運量支撐。台中捷運若要擺脫虧損，必須從都市開發、商業招商、異業合作三管齊下，讓捷運成為城市經濟成長的推進器。