快訊

取締違停反遭撞！警開槍擊斃女乘客「得國賠逾700萬」 高院逆轉判免賠

經典動畫《獅子王》在台代工？宏廣撐起「東方迪士尼」 1場豪賭成財務惡夢

諾貝爾化學獎出爐！3學者共享殊榮 表彰「金屬有機骨架」貢獻

南投茶博高虹安、許淑華同場 業者搬看板搶簽名

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華（右）帶領新竹市長高虹安參觀茶博。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（右）帶領新竹市長高虹安參觀茶博。圖／南投縣政府提供

南投世界茶業博覽會遠近馳名，吸引各地民眾參觀。3日，新竹市長高虹安率領東區基層建設促進會38位里長，特地到中興新村茶博會場參訪。南投縣長許淑華親自迎接，陪同逛茶攤、品茗，並與里長們交流，場面熱絡，民眾紛紛要求合影留念，攤商也搬出看板請簽名留念。

許淑華表示，上個月她曾前往新竹市，出席「2025竹風好市集」記者會，介紹南投優質農特產品，促進雙方合作交流。她指出，新竹市消費力強，而南投擁有多樣化、高品質的茶葉與農產品，兩地互利互補，合作潛力大。

此次新竹基層團隊來訪，不僅提供雙方互相學習、交流經驗的機會，也藉此邀請新竹市各項自強活動，可選擇到南投參與，體驗茶文化與農特產品。許淑華並提醒民眾，茶博接下來的重頭戲是10月10日的國慶焰火，歡迎大家把握機會到南投遊玩。

高虹安則表示，南投縣茶葉品種豐富、產量及知名度均高，這次新竹市38名里長特地參訪茶博，正好遇上國慶焰火活動，非常適合攜家帶眷一同參加。她指出，南投與新竹在農產品交易及活動合作上往來密切，此次交流進一步強化兩地合作關係，未來雙方可持續創造更多雙贏局面。

許淑華與高虹安一同逛茶攤、品茗，討論茶葉品種特色與農產品推廣策略。民眾熱情高漲，不時要求與兩人合影，攤商也特別準備看板供簽名留念。整個茶博會場充滿交流、互動與熱絡氣氛，展現兩縣市攜手推廣農特產品、促進文化與經濟交流的成果。

南投縣長許淑華（中）帶領新竹市長高虹安參觀茶博。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（中）帶領新竹市長高虹安參觀茶博。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（右）和新竹市長高虹安（左）參觀茶博。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（右）和新竹市長高虹安（左）參觀茶博。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（中）帶領新竹市長高虹安參觀茶博。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華（中）帶領新竹市長高虹安參觀茶博。圖／南投縣政府提供

許淑華 高虹安 茶葉

延伸閱讀

郝龍斌訪南投拜會 許淑華叮嚀「要加油」

全真瑜珈倒閉有徵兆 許淑華：北市5月接獲欠薪檢舉只罰2萬

南投旺來園區首家觀光工廠開幕 許淑華盼增就業

最大國慶焰火結合南投茶博！許淑華：打造最大停車場迎20萬人潮

相關新聞

南投茶博高虹安、許淑華同場 業者搬看板搶簽名

南投世界茶業博覽會遠近馳名，吸引各地民眾參觀。3日，新竹市長高虹安率領東區基層建設促進會38位里長，特地到中興新村茶博會...

許淑華接待 高虹安、竹市38名里長參訪南投茶博盛會

2025南投世界茶業博覽會熱鬧登場，新竹市長高虹安今天受東區基層建設促進會邀請，與38名里長至南投參訪，南投縣長許淑華親...

台中環保局調高4000人夜點費 明年起每班100到120元

台中市環保局考量夜間垃圾清運與轉運人員工作辛勞，現行每班80元的夜點費被批評早已不符物價水準。環保局長陳宏益今在市議會表...

南投人口探底不再？集集設籍送5000、草屯拚10萬人口見成效

南投縣自2018年4月跌破50萬人口關卡後，人口加速流失，至今年9月底僅46萬8657人。為止跌回升，集集鎮祭出設籍獎勵...

台中公幼6成教室裝監視器 藍綠議員促提升裝設率

幼兒園不當管教層出不窮，台中市公立幼兒園室內監視器裝設比率6成4，私立幼兒園超過8成8。台中市議會今召開教育文化委員會，...

影／台中海洋館開幕 盧秀燕：我任內成千上萬中最困難工程

台中海洋館今天開幕，台中市長盧秀燕表示，她7年市長任內做過大小工程，成千上萬工程建設，台中海洋館最困難，經過縣市合併至今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。