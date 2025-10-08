南投茶博高虹安、許淑華同場 業者搬看板搶簽名

南投世界茶業博覽會遠近馳名，吸引各地民眾參觀。3日，新竹市長高虹安率領東區基層建設促進會38位里長，特地到中興新村茶博會場參訪。南投縣長許淑華親自迎接，陪同逛茶攤、品茗，並與里長們交流，場面熱絡，民眾紛紛要求合影留念，攤商也搬出看板請簽名留念。

許淑華表示，上個月她曾前往新竹市，出席「2025竹風好市集」記者會，介紹南投優質農特產品，促進雙方合作交流。她指出，新竹市消費力強，而南投擁有多樣化、高品質的茶葉與農產品，兩地互利互補，合作潛力大。

此次新竹基層團隊來訪，不僅提供雙方互相學習、交流經驗的機會，也藉此邀請新竹市各項自強活動，可選擇到南投參與，體驗茶文化與農特產品。許淑華並提醒民眾，茶博接下來的重頭戲是10月10日的國慶焰火，歡迎大家把握機會到南投遊玩。

高虹安則表示，南投縣茶葉品種豐富、產量及知名度均高，這次新竹市38名里長特地參訪茶博，正好遇上國慶焰火活動，非常適合攜家帶眷一同參加。她指出，南投與新竹在農產品交易及活動合作上往來密切，此次交流進一步強化兩地合作關係，未來雙方可持續創造更多雙贏局面。