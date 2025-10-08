許淑華接待 高虹安、竹市38名里長參訪南投茶博盛會
2025南投世界茶業博覽會熱鬧登場，新竹市長高虹安今天受東區基層建設促進會邀請，與38名里長至南投參訪，南投縣長許淑華親自接待，雙方就觀光發展、城市行銷及地方產業推動經驗交流，氣氛融洽。
高虹安今天除拜會南投縣府團隊，也參觀茶博主會場，體驗當地茶文化與展區特色。現場不少民眾見到高虹安現身，紛紛上前合影留念；也有茶業業者及青農熱情邀請簽名打卡，場面熱鬧。高虹安則親切致意，讓不少民眾直呼「市長好親切」。
高虹安表示，南投縣在觀光與農業發展上的經驗相當值得借鏡，特別是南投世界茶業博覽會自2010年舉辦以來，已成為全國矚目的觀光品牌活動。今年更結合千人茶會、國際茶展等多元內容，充分展現地方產業深度與文化底蘊。
高虹安說，未來期盼新竹市持續推動與南投縣的跨縣市合作，無論觀光、文化或產業領域，共榮共好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言