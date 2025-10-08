快訊

YTR爆林口幼兒園師用膠帶封幼童口、關小黑屋 新北議員公布幼兒園名稱

「好小子」顏正國肺腺癌病逝 為何發現總是晚期？醫揭隱形殺手1特點難防

台北市要發錢了？北市議會藍綠黨團有共識 都要提普發現金

豐原翁社里內將設電力儲能場居民擔心安全 說明會砲聲隆隆

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原區翁社里內將設一座電力儲能場，當地居民擔心安全問題。圖／讀者提供
台中市豐原區翁社里內將設一座電力儲能場，當地居民擔心安全問題。圖／讀者提供

台中市豐原區翁社里內將設一座電力儲能場，當地居民擔心安全問題，業者和居民今天面對面溝通，經濟部能源署和台電也派人到場，說明會中多位居民堅持反對當地設電力儲能場，有安全疑慮；業者強調已合法申請，會加強防火牆等設施，說明會炮聲隆隆無結論，業者允諾二周內回應居民訴求。

豐原區翁社里長吳安修表示，今天廠商的說明，仍無法讓里民解除安全疑慮，業者允諾二周內回應居民訴求；翁子里長連佳振表示，近兩年多時間　該公司召開4次說明會，未詳實針對安全疑慮告知社區居民，後來發現已動工，當初極力主張既然為中央政府所制訂設置儲能廠相關規定辦法，但未見主管機關經濟部能源署下鄉說明，及保證相關審核程序合法之依據為何，能源署今天參加說明會，仍未見有所表示，無法取信於民。

翁社里民蔡森揚表示，儲能場設置地點附近有社區，住宅密集，還有托兒所，且翁社里已有一座變電所，再設電力儲能場，里民有安全疑慮，他說大家都支持綠能，但設置地點不應接近人口密集區，許多里民要求儲能場換設置地點。

一家能源公司將在台中市豐原區豐年路興建儲能場，方便翁子變電所用電調度，居民擔心儲能場發生火災、爆炸，造成汙染，危及安全，業者今天在翁社里活動中心開說明會，居民到場拉白布條抗議，布條寫「選址不當，立即撤案」。

業者說明，儲能場位在甲種工業用地上，申請建造過程合法合規，已召開5次說明會，居民擔心火災爆炸等問題，業者配合將防火牆加高至3.5公尺、加厚到25公分，達到防爆等級，最靠近的11戶住家，業者同意斥資300萬為居民加裝氣密窗，每年巡迴為里民免費健檢。

業者說，儲能場配合台灣用電需求，將離峰時的太陽能等電力儲存，方便翁子變電所調度使用，以免缺電或跳電，儲能場一般都要距離變電所近點才能減少輸電過程的損耗，業者強調一定會做好相關安全措施，希望和居民理性溝通，該儲能場預計明年第三季可完工營運。

立法院副院長江啟臣也曾接到居民陳情書，已將陳情內容交給經濟部和台電等單位，江啟臣辦公室表示，查證此場屬合法申請案，也要求確保儲能場安全性，業者強調有強化安全等級。

台中市豐原區翁社里內將設一座電力儲能場，當地居民擔心安全問題，今天說明會中砲聲隆隆。圖／讀者提供
台中市豐原區翁社里內將設一座電力儲能場，當地居民擔心安全問題，今天說明會中砲聲隆隆。圖／讀者提供
台中市豐原區翁社里內將設一座電力儲能場，當地居民擔心安全問題。記者游振昇／攝影
台中市豐原區翁社里內將設一座電力儲能場，當地居民擔心安全問題。記者游振昇／攝影
台中市豐原區翁社里內將設一座電力儲能場，當地居民擔心安全問題，今天說明會中砲聲隆隆。圖／讀者提供
台中市豐原區翁社里內將設一座電力儲能場，當地居民擔心安全問題，今天說明會中砲聲隆隆。圖／讀者提供

電力 能源 豐原

延伸閱讀

獨／黃國昌鎖定吳皇昇出征台中 盧秀燕本命區藍白角力

民進黨選對會盤點2026選將 台北市長恐派他當黑馬

「盼帶來一點溫暖」韓國瑜、江啟臣各捐1個月薪水 協助花蓮災民

接見帛琉眾議長訪團 江啟臣盼深化雙邊國會外交

相關新聞

台中環保局調高4000人夜點費 明年起每班100到120元

台中市環保局考量夜間垃圾清運與轉運人員工作辛勞，現行每班80元的夜點費被批評早已不符物價水準。環保局長陳宏益今在市議會表...

南投人口探底不再？集集設籍送5000、草屯拚10萬人口見成效

南投縣自2018年4月跌破50萬人口關卡後，人口加速流失，至今年9月底僅46萬8657人。為止跌回升，集集鎮祭出設籍獎勵...

台中公幼6成教室裝監視器 藍綠議員促提升裝設率

幼兒園不當管教層出不窮，台中市公立幼兒園室內監視器裝設比率6成4，私立幼兒園超過8成8。台中市議會今召開教育文化委員會，...

影／台中海洋館開幕 盧秀燕：我任內成千上萬中最困難工程

台中海洋館今天開幕，台中市長盧秀燕表示，她7年市長任內做過大小工程，成千上萬工程建設，台中海洋館最困難，經過縣市合併至今...

台中學生獎懲辦法 藍綠批照抄中央準則

台中市教育局訂定「台中市國民小學及國民中學學生獎懲辦法」，藍綠議員昨審查，質疑教育局「複製貼上」中央準則，未充分徵詢師生...

南投焚化底渣 將可提供民間使用

南投縣政府昨在縣務會議通過修訂「焚化再生粒料使用作業要點」，未來垃圾焚化後的底渣，不只可以用在公共工程，也開放民間工程使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。