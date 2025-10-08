豐原翁社里內將設電力儲能場居民擔心安全 說明會砲聲隆隆

台中市豐原區翁社里內將設一座電力儲能場，當地居民擔心安全問題，業者和居民今天面對面溝通，經濟部能源署和台電也派人到場，說明會中多位居民堅持反對當地設電力儲能場，有安全疑慮；業者強調已合法申請，會加強防火牆等設施，說明會炮聲隆隆無結論，業者允諾二周內回應居民訴求。

豐原區翁社里長吳安修表示，今天廠商的說明，仍無法讓里民解除安全疑慮，業者允諾二周內回應居民訴求；翁子里長連佳振表示，近兩年多時間 該公司召開4次說明會，未詳實針對安全疑慮告知社區居民，後來發現已動工，當初極力主張既然為中央政府所制訂設置儲能廠相關規定辦法，但未見主管機關經濟部能源署下鄉說明，及保證相關審核程序合法之依據為何，能源署今天參加說明會，仍未見有所表示，無法取信於民。

翁社里民蔡森揚表示，儲能場設置地點附近有社區，住宅密集，還有托兒所，且翁社里已有一座變電所，再設電力儲能場，里民有安全疑慮，他說大家都支持綠能，但設置地點不應接近人口密集區，許多里民要求儲能場換設置地點。

一家能源公司將在台中市豐原區豐年路興建儲能場，方便翁子變電所用電調度，居民擔心儲能場發生火災、爆炸，造成汙染，危及安全，業者今天在翁社里活動中心開說明會，居民到場拉白布條抗議，布條寫「選址不當，立即撤案」。

業者說明，儲能場位在甲種工業用地上，申請建造過程合法合規，已召開5次說明會，居民擔心火災爆炸等問題，業者配合將防火牆加高至3.5公尺、加厚到25公分，達到防爆等級，最靠近的11戶住家，業者同意斥資300萬為居民加裝氣密窗，每年巡迴為里民免費健檢。

業者說，儲能場配合台灣用電需求，將離峰時的太陽能等電力儲存，方便翁子變電所調度使用，以免缺電或跳電，儲能場一般都要距離變電所近點才能減少輸電過程的損耗，業者強調一定會做好相關安全措施，希望和居民理性溝通，該儲能場預計明年第三季可完工營運。