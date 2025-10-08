台中環保局調高4000人夜點費 明年起每班100到120元

台中市環保局考量夜間垃圾清運與轉運人員工作辛勞，現行每班80元的夜點費被批評早已不符物價水準。環保局長陳宏益今在市議會表示，將依夜間時段區分，調高夜點費為100至120元，預計明年元月起實施，盼能慰勞夜勤同仁的辛勞。

民進黨市議員曾威、施志昌、林祈烽及林德宇等人指出，近年物價高漲，清潔隊員維護市容環境不易，夜勤人員更在深夜作業，身心俱疲，呼籲市府應提高夜點費以示體恤。

警消環衛委員會召集人陳文政及議員李天生、江和樹、陳雅惠等人也共同支持，認為80元「連便當都不夠買」，要求市府增列預算、調整標準。

行政院2022年將夜點費納入計算退休金，市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達、林德宇隔年一再反映，市府交通局停管處和中捷已將夜點費視為工資，要求環保局比照。

陳宏益回應，環保局約有四千名夜勤人員，確實辛苦，已規畫分級調整夜點費。新制將依工作時段區分：若工作時間跨晚間九點至翌日清晨六點，夜點費為100元；若整夜執勤、從晚間十點至清晨七點者，則為120元。

環保局並說明，夜點費調整後，預算將由現行1860 萬元增加465萬元，期盼藉此讓夜班清潔人員的付出獲得合理回饋。