南投茶博會茶薰6感SPA體驗 結合音樂茶香放鬆身心

中央社／ 南投縣8日電
南投世界茶業博覽會「茶薰6覺SPA體驗館」，以視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺、意覺為設計核心，透過茶葉薰敷、音樂療癒、茶香氛圍，讓遊客身心放鬆。（交通部觀光署參山國家風景區管理處提供）中央社
南投世界茶業博覽會「茶薰6覺SPA體驗館」，以視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺、意覺為設計核心，透過茶葉薰敷、音樂療癒、茶香氛圍，讓遊客身心放鬆。（交通部觀光署參山國家風景區管理處提供）中央社

南投茶博會「茶薰6感SPA體驗館」透過音樂療癒、茶葉薰敷、茶香氛圍，讓身心徹底放鬆，茶博會結束後，至松柏嶺遊客中心也可享受沉浸式茶香SPA，感受感官6覺的靜心療癒。

南投世界茶業博覽會12日前在南投市中興新村舉行，南投縣松嶺茶藝文化協會以視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺、意覺為設計核心，打造茶薰6感SPA體驗館，透過茶葉薰敷、音樂療癒與茶香氛圍，帶給參觀者身心放鬆的深層感動，成為茶博會人氣展館之一。

交通部觀光署參山國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，松柏嶺遊客中心全新打造遊客體驗空間將於10月16日開幕，新空間以「茶香日常」為主題，設有茶藝商品展示、特色茶葉展售、伴手禮專區、輕食茶飲，讓遊客體驗茶文化，還能滿足旅程中飲食與購物需求。

參山處長曹忠猷說，名間鄉松柏嶺不僅是名間茶原鄉，更是感受南投茶文化魅力最佳場域。茶博結束後，唯有到松柏嶺遊客中心，才能延續茶薰6感SPA的美好體驗。參山處邀全國遊客親臨體驗、品茗賞景，享受融合茶香、人文與自然的多感官茶鄉之旅。

南投縣 SPA 茶葉

