南投人口探底不再？集集設籍送5000、草屯拚10萬人口見成效

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
集集鎮綠色隧道美景，難抵人口流失，鎮公所推出設籍獎勵金，讓人口止跌回升。圖／集集鎮公所提供
南投縣自2018年4月跌破50萬人口關卡後，人口加速流失，至今年9月底僅46萬8657人。為止跌回升，集集鎮祭出設籍獎勵金每人5000元，草屯鎮則以衝刺10萬人口為目標，明年起發放幼童生日禮金，每人每年2萬元，初步帶動人口微幅回升。

南投縣人口外流問題長年嚴峻，根據內政部戶政統計，南投縣在2018年4月跌破50萬人大關，當時設籍人口為49萬9877人，是縣史上首度低於50萬整數門檻。主要原因為死亡人數多於出生人數、遷出人數大於遷入人數，顯示少子化與外移問題交互作用。7年來縣內人口減少超過3萬人。

近期，地方政府以「禮金策略」搶救人口頹勢。13鄉鎮市中，集集鎮因人口跌破1萬人大關、攸關下屆鎮代席次，鎮公所9月起祭出設籍獎勵金，每人5000元，希望吸引返鄉與移入設籍。

集集鎮早年因集集線火車與樟腦產業興盛，民國60年底人口曾達1萬6378人，但自68年度起逐年下滑，至112年5月跌破1萬人後幾乎月月減少。今年8月底僅剩9593人，鎮公所宣布自9月1日起至明年5月底設籍可領5000元獎金。最新統計顯示，集集鎮9月底人口回升至9684人，較8月增加91人，為今年首度止跌。

草屯鎮則展現更強吸引力。該鎮近年人口穩定成長，9月底達9萬7445人，較8月增加181人，再度超越南投市的9萬6524人，穩坐全縣第一。鎮公所宣布，自明年起針對1至5歲幼童，每年發放2萬元生日禮金，減輕年輕父母負擔，也期望帶動生育與定居意願。

南投市人口則持續下降，9月再減少190人，南投縣整體人口雖仍下滑，但集集、草屯的政策顯示，若結合獎勵誘因與生活便利環境，仍有機會為南投長期低迷的人口結構注入新活力。

為了減輕年輕夫妻育兒負擔，南投草屯鎮明年起針對1歲至5歲幼童將每年發放2萬元的兒童生日禮金。圖／集集鎮本報資料照
