台中公幼6成教室裝監視器 藍綠議員促提升裝設率

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市公立幼兒園裝設室內監視器比率6成4，私立幼兒園超過8成8。示意圖。圖／聯合報系資料照片
幼兒園不當管教層出不窮，台中市公立幼兒園室內監視器裝設比率6成4，私立幼兒園超過8成8。台中市議會今召開教育文化委員會，藍營議員提案建議市府研訂「台中市幼兒園監視器設置管理自治條例」，規範公私幼全面設置；綠營議員要求教局編列足夠預算補助裝設。教育局長蔣偉民表示，法令未強制裝設，採鼓勵措施加強宣導。

台中市公私立幼兒園共794所，其中251所公立幼兒園，市府統計至8月底，有161所室內裝監視器，裝設比率為64.14%；台中市私幼543所，有459所室內裝監視器，裝設比率88.15%。

國民黨多名市議員今在教育文化委員會聯合提案，建議市府研訂「台中市幼兒園監視器設置管理自治條例」，規定公私立幼兒園全面設置監視器，並建立相關調閱規範，以利爭議事件迅速釐清。

國民黨市議員張廖乃綸說，過去因為老師人權，不願在教室內裝設監視器，但隨著虐童或不當管教層出不窮，因缺乏客觀證據而陷入「各說各話」，教育局應該跟學校遊說，提升裝設率。

民進黨市議員張芬郁、黃守達說，裝設監視器不僅是維護幼兒安全，在發生爭議時能協助釐清事實，教育局應編列足夠預算，補助各幼兒園儘速裝設監視錄影系統，保障學生、家長與老師園方三方權益。

無黨籍市議員陳廷秀說，非營利幼兒園裝設室內監視器達100%，私幼也達8成，公幼裝設率偏低，雖然不能強制幼兒園裝設，但應將裝設率納入評鑑制度。

蔣偉民表示，法令未強制裝設，如有發生不當管教類似案件，教育局會發文強制要求裝設，其餘則採鼓勵措施，市府每年編列500萬元預算，提供公幼申請裝設，今年已有48所公幼裝設，將持續宣導，提升裝設率。

教育人士表示，裝監視器有利有弊，私幼為爭取家長信任，幾乎「班班有錄影」，公幼多認為易侵犯教師專業自主權，能不裝就不裝，公私幼態度兩極。

幼兒園 監視器 台中市

