迎接國慶連假 中市府整合台中通APP提供旅遊資訊

國慶連假即將到來，今年國慶晚會、焰火分別在台中及南投舉行，台中市政府今天表示，整合「台中通」手機APP打造雙十國慶專區，讓民眾可以掌握台中、南投的旅遊資訊。

國慶晚會9日在台中市文心森林公園圓滿戶外劇場舉行，國慶焰火則於南投施放，台中市政府整合「台中通」手機APP特約商家、旅宿業者及南投合作店家，推出近千家優惠店家，吃、住、遊、購一次滿足，讓民眾暢玩國慶假期更優惠。

台中市數位發展局長林谷隆今天透過新聞稿表示，數位局特別於「台中通」APP打造「雙十國慶專區」，整合國慶晚會、國慶焰火、搖滾台中、台中爵士音樂節及南投世界茶業博覽會等豐富活動，並匯整近千家優惠店家，製作成可定位導航的「中投特店地圖」，讓民眾一手掌握周邊優惠資訊。

林谷隆說，這次中、投兩地的活動主場，精選周邊「台中通」特約商店，只要出示「台中通」數位市民虛擬卡，即可享專屬折扣與好禮。例如，來台中參加國慶晚會，可入住歐風商旅享住宿與休息9折優惠；前往南投觀賞焰火的民眾也可一路享優惠。

數位局表示，隨著國慶盛典倒數，台中與南投已整裝迎接全台旅客與海外僑胞，無論是璀璨國慶晚會、震撼焰火，還是豐富的美食與文化體驗，都展現中台灣的活力與魅力。

數位局歡迎民眾下載「台中通」APP解鎖專屬優惠，並多加利用「中投特店地圖」暢遊兩地。更多國慶連假資訊可至「國慶專區」查詢，把握雙十盛典，一起探索中投之美，留下最動人的回憶。