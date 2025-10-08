國慶晚會在台中 周邊道路實施交通管制

國慶晚會9日在台中市圓滿戶外劇場舉行，預估會有人潮湧入，台中市警察局今天表示，會場周邊道路將實施交通管制，其中向上路二段（文心路至惠文路）下午2時起將封閉。

今年國慶晚會將於9日在台中市文心森林公園圓滿戶外劇場舉行，市警局說明，活動流程為下午5時30分開始迎賓表演，晚上6時30分開始晚會儀典，晚上7時45分開始晚會節目，預計晚上9時至9時30分結束。

市警局表示，由於9日適逢國慶連續假期前一天，且為下班交通尖峰時段，會場周邊道路交通流量大，為維護交通秩序，周邊道路當天將進行交通管制。

管制措施包括向上路二段（文心路至惠文路）下午2時至晚上12時雙向封閉禁止車輛通行；文心森林公園路邊汽車、機車停車格、惠文停車場、文心森林公園附屬停車場（含機車）全天暫停使用並實施淨空；文心森林公園內YouBike站點全天暫停借還；「向上路與惠文路口」公車站牌（位於向上路上）下午2時至晚上12時取消停靠。

警方呼籲民眾多利用大眾運輸工具，活動地點緊鄰捷運綠線文心森林公園站，尖峰時段捷運將加密每6分鐘1班列車，若搭乘台鐵可於新烏日、烏日、大慶、松竹等站轉乘捷運，搭乘高鐵在台中站下車後也可直接轉乘捷運；公車可搭5、73、83、89、160、157、290、365、綠2、綠3等10條路線，均可前往活動地點。

至於開車前來者，警方說，活動當天文心森林公園路邊汽車/機車停車格、附屬停車場及鄰近的惠文停車場均暫停使用，建議將車輛停於「廣安向上停車場」或「大墩國中地下停車場」，再步行至會場。

台中市政府警察局局長吳敬田提醒，活動會場及周邊空域自9日上午8時至晚上12時，禁止遙控無人機飛航，警察局於活動期間在會場周邊及替代道路沿線各重要路口，派有員警及義交進行疏導與管制，同時加強巡邏，針對違規停車等妨害交通秩序等行為嚴格執法。