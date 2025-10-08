快訊

影／台中海洋館開幕 盧秀燕：我任內成千上萬中最困難工程

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中海洋館今天舉辦開幕典禮，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影
台中海洋館今天舉辦開幕典禮，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影

台中海洋館今天開幕，台中市長盧秀燕表示，她7年市長任內做過大小工程，成千上萬工程建設，台中海洋館最困難，經過縣市合併至今，歷經3任台中市長，因為建築外觀造型不規則，要呼應地理地貌，工法獨特，蓋到她上任，今天終於完工開幕。

盧秀燕說，很多人要求她一定要完成台中海洋館，最近很多人恭喜她完工，她更要恭喜在地的台中市議長張清照，終於完成海線重大建設。

台中海洋館今天舉辦開幕典禮，邀集曾參與籌劃與興建的各界代表、立委、議員等齊聚見證，2019年簽約儀式時一同留下「時光膠囊」的國小學生，現在已是國中生，今天受邀回到現場，共同開啟這段歷史記憶，打開時光膠囊前，盧秀燕問學生們是否記得當年在紙上寫下什麼願望，所有人都不記得，打開後才發現，原來大家當時都是畫出自己想像中的海洋館生物，並非寫下願望。

盧秀燕表示，台中海洋館是全國首座由地方政府主導設置與委外營運的海洋展示教育場館，歷經三任市長接力推動，為台中港區注入新能量，也為市民提供寓教於樂的海洋教育場域。

館內六大首創展區，包括蓮花造型的「台中河川展區」、全台首座「室內濕地體驗潮汐區」、物種最豐富的「水母主題展區」、「開放式企鵝展示空間」、精品風格打造的「璀璨珊瑚展示區」及360度全透明「鯊魚虛實展示缸」等，兼具教育性與觀光亮點，預期將成為吸引國內外旅客的新熱點。

今天開幕典禮，也安排日本鶴岡市加茂水族館與台中海洋館簽定MOU；簽約儀式過程，上午10點正式開幕開館，許多遊客陸續進入參觀，今天有團體客，雖非假日仍出現參觀人潮。

台中海洋館今天舉辦開幕典禮，市長盧秀燕等人到場，業者和日本業者簽約MOU。記者游振昇／攝影
台中海洋館今天舉辦開幕典禮，市長盧秀燕等人到場，業者和日本業者簽約MOU。記者游振昇／攝影
台中海洋館今天舉辦開幕典禮，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影
台中海洋館今天舉辦開幕典禮，市長盧秀燕等人到場。記者游振昇／攝影
台中海洋館今天舉辦開幕典禮，市長盧秀燕等人到場，和當年簽約儀式中投入時光膠囊的學生共同打開膠囊。記者游振昇／攝影
台中海洋館今天舉辦開幕典禮，市長盧秀燕等人到場，和當年簽約儀式中投入時光膠囊的學生共同打開膠囊。記者游振昇／攝影
台中海洋館今天舉辦開幕典禮，遊客湧入。記者游振昇／攝影
台中海洋館今天舉辦開幕典禮，遊客湧入。記者游振昇／攝影
台中海洋館今天舉辦開幕典禮，市長盧秀燕等人到場，和當年簽約儀式中投入時光膠囊的學生共同打開膠囊。記者游振昇／攝影
台中海洋館今天舉辦開幕典禮，市長盧秀燕等人到場，和當年簽約儀式中投入時光膠囊的學生共同打開膠囊。記者游振昇／攝影

台中海洋館 盧秀燕

